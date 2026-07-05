/झुंझुनूं में बंद मकान मिला कई दिन पुराना शव, फैली तेज बदबू

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Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र के इंद्रपुरा गांव के पास ओलखां की ढाणी में एक युवक का कई दिन पुराना शव बंद मकान के कमरे में फंदे से लटका मिला. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की मां ने बेटे की हत्या कर शव लटकाने की आशंका जताई है.
पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. जानकारी के अनुसार, ओलखां की ढाणी निवासी अंकित ओलखा को रात के समय एक बंद मकान से तेज बदबू आने का अहसास हुआ.
मकान बाहर से था बंद
आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि पिछले कई दिनों से मकान से दुर्गंध आ रही थी. मकान बाहर से बंद था और उस पर ताले लगे हुए थे. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के दौरान एक कमरे में युवक का शव पंखे से रस्सी के फंदे पर लटका मिला.
पुलिस ने मकान को सीज कर अधिकारियों को सूचना दी. अगले दिन ग्रामीणों की मौजूदगी में शव को नीचे उतरवाया गया. मृतक की पहचान योगेश कुमार उर्फ टोनी (25) पुत्र इंद्राज सिंह निवासी ओलखां की ढाणी, इंद्रपुरा के रूप में हुई।पुलिस ने मौके पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया. बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी से अनबन चल रही थी और वह पीहर में रह रही थी.
मां पर लगे हत्या के आरोप
परिवार में अब उसकी मां ग्यारसी देवी ही अकेली बची हैं. मृतक की मां ग्यारसी देवी ने बेटे की हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पुलिस ने उनसे कोई रिपोर्ट नहीं ली और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
उदयपुरवाटी थाने के एसआई जितेंद्र सिंह ने बताया कि बंद मकान से बदबू आने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां युवक का शव फंदे से लटका मिला. परिजनों की रिपोर्ट पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है. विसरा रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
क्या होती है विसरा रिपोर्ट?
विसरा रिपोर्ट एक फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट है, जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक या संदिग्ध मृत्यु के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है.
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