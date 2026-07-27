/झुंझुनूं में हाईटेंशन लाइन पर बवाल! किसानों ने शुरू किया धरना, भूख हड़ताल की चेतावनी

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Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा के निकट स्थित बृजलालपूरा गांव में खेतों के ऊपर से प्रस्तावित हाईटेंशन बिजली लाइन को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है. प्रभावित किसानों और ग्रामीणों ने पावर ग्रिड कंपनी के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है और खेतों में विरोध स्वरूप बैनर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया है.
करीब 40 से अधिक परिवार प्रभावित
ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते हाईटेंशन लाइन का रूट नहीं बदला गया तो उनका आंदोलन और उग्र किया जाएगा. ग्रामीणों के अनुसार, प्रस्तावित हाईटेंशन लाइन गांव की कृषि भूमि के ऊपर से गुजर रही है, जिससे करीब 40 से अधिक परिवार प्रभावित होंगे.
उनका कहना है कि इन परिवारों की आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है. खेतों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजरने से खेती-किसानी के साथ-साथ भविष्य में मकान निर्माण, भूमि उपयोग और विकास कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
हाईटेंशन लाइन बनी गंभीर समस्या
ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित लाइन किसान के बकरी फार्म के ऊपर से भी गुजर रही है, जिससे उसका रोजगार प्रभावित होने की आशंका है. इसके अलावा कई ऐसे परिवार हैं, जिनके पास सीमित कृषि भूमि है और भविष्य में उन्हें वहीं बसना पड़ सकता है.
ऐसे में हाईटेंशन लाइन उनके लिए गंभीर समस्या बन जाएगी. धरना दे रहे ग्रामीणों ने प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हाईटेंशन लाइन का रूट बदला जाए, ताकि कृषि भूमि और लोगों की आजीविका सुरक्षित रह सके.
उनका कहना है कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसानों को नुकसान पहुंचाकर किसी भी परियोजना को लागू नहीं किया जाना चाहिए. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो धरना जारी रखा जाएगा और आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए भूख हड़ताल भी शुरू की जाएगी. वहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने और उचित समाधान निकालने की मांग की है.
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