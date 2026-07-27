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झुंझुनूं में हाईटेंशन लाइन पर बवाल! किसानों ने शुरू किया धरना, भूख हड़ताल की चेतावनी

झुंझुनूं के चिड़ावा के पास बृजलालपूरा गांव में प्रस्तावित हाईटेंशन बिजली लाइन का ग्रामीणों और किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है. उनका आरोप है कि लाइन खेतों के ऊपर से गुजरने से 40 से अधिक परिवारों की खेती, आजीविका और भविष्य में मकान निर्माण प्रभावित होगा. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Jul 27, 2026, 01:41 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 01:41 PM IST
झुंझुनूं में हाईटेंशन लाइन पर बवाल! किसानों ने शुरू किया धरना, भूख हड़ताल की चेतावनी
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा के निकट स्थित बृजलालपूरा गांव में खेतों के ऊपर से प्रस्तावित हाईटेंशन बिजली लाइन को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है. प्रभावित किसानों और ग्रामीणों ने पावर ग्रिड कंपनी के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है और खेतों में विरोध स्वरूप बैनर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया है.

करीब 40 से अधिक परिवार प्रभावित

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ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते हाईटेंशन लाइन का रूट नहीं बदला गया तो उनका आंदोलन और उग्र किया जाएगा. ग्रामीणों के अनुसार, प्रस्तावित हाईटेंशन लाइन गांव की कृषि भूमि के ऊपर से गुजर रही है, जिससे करीब 40 से अधिक परिवार प्रभावित होंगे.

उनका कहना है कि इन परिवारों की आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है. खेतों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजरने से खेती-किसानी के साथ-साथ भविष्य में मकान निर्माण, भूमि उपयोग और विकास कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

हाईटेंशन लाइन बनी गंभीर समस्या

ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित लाइन किसान के बकरी फार्म के ऊपर से भी गुजर रही है, जिससे उसका रोजगार प्रभावित होने की आशंका है. इसके अलावा कई ऐसे परिवार हैं, जिनके पास सीमित कृषि भूमि है और भविष्य में उन्हें वहीं बसना पड़ सकता है.

ऐसे में हाईटेंशन लाइन उनके लिए गंभीर समस्या बन जाएगी. धरना दे रहे ग्रामीणों ने प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हाईटेंशन लाइन का रूट बदला जाए, ताकि कृषि भूमि और लोगों की आजीविका सुरक्षित रह सके.

उनका कहना है कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसानों को नुकसान पहुंचाकर किसी भी परियोजना को लागू नहीं किया जाना चाहिए. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो धरना जारी रखा जाएगा और आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए भूख हड़ताल भी शुरू की जाएगी. वहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने और उचित समाधान निकालने की मांग की है.

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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