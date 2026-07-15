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सूरजगढ़ में पूर्व चेयरमैन पर जान से मारने की धमकी का आरोप, CCTV आया सामने

झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ में एक व्यक्ति ने पूर्व चेयरमैन समेत छह लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी, गाली-गलौज और डर का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायतकर्ता ने घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा है. 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jul 15, 2026, 02:36 PM|Updated: Jul 15, 2026, 02:36 PM
सूरजगढ़ में पूर्व चेयरमैन पर जान से मारने की धमकी का आरोप, CCTV आया सामने
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ कस्बे में पूर्व चेयरमैन सहित छह लोगों पर जान से मारने की धमकी देने, गाली-गलौज करने और भय का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायतकर्ता ने पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिया है.

सूरजगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 20 निवासी राजेन्द्र प्रसाद सैनी ने सूरजगढ़ थानाधिकारी को दी शिकायत में बताया कि वह अपने पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनवा रहे हैं. निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से पड़ोसी संजय शर्मा, उनकी पत्नी और तीन बेटियां कथित रूप से उनसे और उनके परिवार से रंजिश रखते हैं और पिछले छह माह से लगातार गाली-गलौज और परेशान कर रहे हैं.

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गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान हुआ हंगामा
शिकायत के अनुसार, गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान जब उनके घर रिश्तेदार मौजूद थे, तब संजय शर्मा की पत्नी और उनकी तीनों बेटियां हाथों में डंडे लेकर घर के बाहर आ गईं और कथित रूप से परिवार व मेहमानों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया. राजेन्द्र प्रसाद का आरोप है कि कुछ देर बाद पूर्व चेयरमैन सुरेश शर्मा और रोनक पिपलीवाल वहां पहुंचे. रोनक ने उन्हें बाहर बुलाया, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया.

इसके बाद उनके बेटे ने डायल-112 पर कॉल कर पुलिस को मौके पर बुलाया. पुलिस के सामने ही पूर्व चेयरमैन सुरेश शर्मा ने कथित रूप से धमकी देते हुए कहा कि उसके पास हथियार है और वह गोली मारकर जान से खत्म कर देगा. यह पूरी घटना उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है.

परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग
पीड़ित ने पुलिस से पूर्व चेयरमैन सुरेश शर्मा, प्रवीण उर्फ लाला, रोनक पिपलीवाल, संजय शर्मा, उनकी पत्नी और तीनों बेटियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. ज़ी मीडिया वायरल वीडियो और आरोपों की पुष्टि नहीं करते है. इस मामले में पूर्व चेयरमैन से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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