/सूरजगढ़ में पूर्व चेयरमैन पर जान से मारने की धमकी का आरोप, CCTV आया सामने

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Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ कस्बे में पूर्व चेयरमैन सहित छह लोगों पर जान से मारने की धमकी देने, गाली-गलौज करने और भय का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायतकर्ता ने पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिया है.
सूरजगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 20 निवासी राजेन्द्र प्रसाद सैनी ने सूरजगढ़ थानाधिकारी को दी शिकायत में बताया कि वह अपने पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनवा रहे हैं. निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से पड़ोसी संजय शर्मा, उनकी पत्नी और तीन बेटियां कथित रूप से उनसे और उनके परिवार से रंजिश रखते हैं और पिछले छह माह से लगातार गाली-गलौज और परेशान कर रहे हैं.
गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान हुआ हंगामा
शिकायत के अनुसार, गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान जब उनके घर रिश्तेदार मौजूद थे, तब संजय शर्मा की पत्नी और उनकी तीनों बेटियां हाथों में डंडे लेकर घर के बाहर आ गईं और कथित रूप से परिवार व मेहमानों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया. राजेन्द्र प्रसाद का आरोप है कि कुछ देर बाद पूर्व चेयरमैन सुरेश शर्मा और रोनक पिपलीवाल वहां पहुंचे. रोनक ने उन्हें बाहर बुलाया, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया.
इसके बाद उनके बेटे ने डायल-112 पर कॉल कर पुलिस को मौके पर बुलाया. पुलिस के सामने ही पूर्व चेयरमैन सुरेश शर्मा ने कथित रूप से धमकी देते हुए कहा कि उसके पास हथियार है और वह गोली मारकर जान से खत्म कर देगा. यह पूरी घटना उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है.
परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग
पीड़ित ने पुलिस से पूर्व चेयरमैन सुरेश शर्मा, प्रवीण उर्फ लाला, रोनक पिपलीवाल, संजय शर्मा, उनकी पत्नी और तीनों बेटियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. ज़ी मीडिया वायरल वीडियो और आरोपों की पुष्टि नहीं करते है. इस मामले में पूर्व चेयरमैन से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया.
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