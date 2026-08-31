/Jhunjhunu: पूर्व सरपंच के घर में घुसे कैंपर सवार युवक, कार में जमकर तोड़फोड़

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ थाना क्षेत्र के बाय गांव में पूर्व सरपंच एवं प्रशासक तारा पूनिया के घर पर खड़ी कार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कैंपर सवार कुछ युवक घर में प्रवेश करते और खड़ी कार में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

इस घटना के बाद गांव में हलचल मच गई. सूचना पर नवलगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पीड़ित पक्ष के अनुसार, रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच वे घर पहुंचे थे. कार को घर में खड़ा करने के बाद परिवार के लोग अंदर सोने चले गए. आरोप है कि इसके बाद कुछ लोग कैंपर में सवार होकर घर पहुंचे और घर में प्रवेश कर बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की.

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गाली-गलौज किए जाने का भी आरोप

सीसीटीवी फुटेज में कुछ युवक कार को क्षतिग्रस्त करते हुए नजर आ रहे हैं. तोड़फोड़ के दौरान कार के शीशे सहित अन्य हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया. पीड़ित पक्ष ने गाली-गलौज किए जाने का भी आरोप लगाया है. इसके साथ ही पास स्थित एक हवेली के गेट को भी क्षतिग्रस्त किए जाने की बात सामने आई है.

हवेली के गेट को तोड़ने और कब्जा करने की कोशिश

पीड़ित पक्ष का कहना है कि गांव के कुछ लोगों पर पहले भी हवेली के गेट को तोड़ने और कब्जे का प्रयास करने के आरोप लगे थे. इसी पुराने विवाद से जोड़कर कार में तोड़फोड़ की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, घटना की वास्तविक वजह क्या है और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं. सामने आए सीसीटीवी फुटेज को भी जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है. पीड़ित पक्ष के अनुसार पुलिस ने मामले में कुछ वाहनों को जब्त किया है और संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है. फिलहाल नवलगढ़ थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान और घटना में उनकी भूमिका की जांच कर रही है.