/झुंझुनूं पुलिस के कांस्टेबल ने चुराए 26 लाख के जेवर! ड्यूटी से लापता

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है. सड़क हादसे में मृत हुए दिल्ली अग्निशमन विभाग के फायरमैन के बैग से करीब 26 लाख रुपये के सोने के जेवर गायब होने के मामले में अब झुंझुनूं सदर थाने के एक कांस्टेबल पर संदेह गहरा गया है. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से संदिग्ध कांस्टेबल 30 जून से बिना सूचना ड्यूटी से गैरहाजिर बताया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, 30 मई को खाजपुर पुराना के पास कार और बाइक की टक्कर में कुलोद खुर्द निवासी राजेश कुमार की मौत हो गई थी. राजेश दिल्ली अग्निशमन विभाग में फायरमैन के पद पर कार्यरत थे. वह अपनी पत्नी के साथ दो सोने की हमेल और 10 सोने के सिक्के लेकर झुंझुनूं आए थे.

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ज्वैलर से नए आभूषण बनवाने की चर्चा के बाद दोनों बाइक से गांव लौट रहे थे तभी हादसा हो गया. हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार और बाइक को क्रेन से सदर थाने लाया गया. क्रेन चालक ने घटनास्थल से मिला बैग भी थाने के संतरी के सुपुर्द कर दिया. मृतक के परिजनों ने उसी दिन सदर थाने में तैनात नरहड़ निवासी कांस्टेबल संदीप को फोन कर बैग सुरक्षित रखने को कहा.

वीडियो कॉल पर बैग दिखाया

कांस्टेबल ने वीडियो कॉल पर बैग दिखाया लेकिन उसमें रखे जेवर नहीं मिले. परिजनों ने इस संबंध में बगड़ थाने में अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया. करीब एक माह की जांच के बाद बगड़ थाना पुलिस ने यह कहते हुए एफआर लगा दी कि घटना का क्षेत्राधिकार दूसरे थाने का है. इसके बाद मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा तो सदर थाने के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए.

बैग लेकर थाने की बिल्डिंग के पीछे जाता दिखाई दिया

पुलिस सूत्रों के अनुसार, फुटेज में कांस्टेबल संदीप संतरी से बैग लेकर थाने की बिल्डिंग के पीछे जाता दिखाई देता है और करीब पांच मिनट बाद वापस आकर बैग लौटा देता है. पुलिस के सामने जब कांस्टेबल की इस हलचल का सीसीटीवी सामने आया तब से कांस्टेबल संदीप बिना सूचना ड्यूटी से गैर हाजिर है. पुलिस को संदेह है कि जेवरों की चोरी में उसकी भूमिका हो सकती है.

हालांकि, अभी तक इस मामले में आधिकारिक रूप से किसी की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है.