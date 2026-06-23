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झुंझुनूं पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, धीर कंवर बताया को बताया 'राजस्थान की कैकेई'

झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी स्थित झड़ाया बालाजी धाम में आयोजित 108 कुण्डीय श्रीराम महायज्ञ के सातवें दिन राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने यज्ञ में आहुति देकर विश्व शांति, जनकल्याण और पर्यावरण शुद्धि की कामना की. इस अवसर पर उन्होंने धीर कंवर को 'राजस्थान की कैकेई' बताया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jun 23, 2026, 07:09 PM|Updated: Jun 23, 2026, 07:09 PM
झुंझुनूं पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, धीर कंवर बताया को बताया 'राजस्थान की कैकेई'
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी स्थित झड़ाया बालाजी धाम में आयोजित 108 कुण्डीय श्रीराम महायज्ञ के सातवें दिन मंगलवार को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने यज्ञ में आहुति अर्पित कर विश्व शांति, जनकल्याण और पर्यावरण शुद्धि की कामना की.

इस मौके पर प्रदेश के पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, खंडेला विधायक सुभाष मील, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी समेत अन्य जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने भगवान राम के चरित्र, महाराणा प्रताप के इतिहास, सनातन संस्कृति और शिक्षा के महत्व पर विस्तार से विचार रखे.

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भगवान राम के वनवास प्रसंग का किया उल्लेख

इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि पश्चिमी देशों के विद्वान भी भारत की सांस्कृतिक विरासत पर आश्चर्य व्यक्त करते रहे हैं. उन्होंने मैक्स मूलर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का उल्लेख करते हुए कहा कि हजारों वर्षों बाद भी रामायण और महाभारत का प्रभाव भारतीय समाज पर बना हुआ है और लोग आज भी इन ग्रंथों को श्रद्धा और प्रेम से सुनते हैं.

अपने संबोधन में राज्यपाल ने भगवान राम के वनवास प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम ने सबसे पहले कैकेई माता से मिलने की इच्छा जताई. उन्होंने कहा कि राम ने वनवास के लिए कैकेई को दोषी मानने के बजाय उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और गुस्से पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया. राज्यपाल ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ना है, तो क्रोध का त्याग करना आवश्यक है.

धीर कंवर को 'राजस्थान की कैकेई' बताया

इसी संदर्भ में उन्होंने महाराणा प्रताप के इतिहास का उल्लेख करते हुए उनकी सौतेली मां धीर कंवर को 'राजस्थान की कैकेई' बताया. उन्होंने कहा कि धीर कंवर अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाना चाहती थीं, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने राज्यहित में महाराणा प्रताप को शासक बनाया.

राज्यपाल ने कहा कि जैसे अयोध्या में कैकेई का प्रसंग हुआ. वैसे ही इतिहास में मेवाड़ में भी एक समान घटना देखने को मिली. राज्यपाल ने सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण की बात करते हुए कहा कि वर्तमान समय अपनी संस्कृति और परंपराओं को मजबूत करने का है.

उन्होंने धर्मांतरण की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि समाज को सजग रहकर अपनी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए. साथ ही उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि यदि गरीबी दूर करनी है तो उसका सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है.

अच्छी शिक्षा ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास का आधार बनती है. उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने और उन्हें संस्कारवान नागरिक बनाने का आग्रह किया. इस अवसर पर महामंडलेश्वर बलदेव दास महाराज, सीताराम दास महाराज सहित अनेक जनप्रतिनिधि, संत-महात्मा एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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