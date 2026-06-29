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झुंझुनूं में मुफ्त मिलेगा 200 रुपये लीटर वाला पानी, जानिए क्या है कांगेन वॉटर

झुंझुनूं जिला मुख्यालय स्थित वीर झुझार सिंह पार्क में आमजन के लिए निशुल्क कांगेन वॉटर आरओ प्लांट का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने किया. संस्थान की ओर से हर रोज सुबह 7:00 बजे से 7:30 बजे तक शहरवासियों को मुफ्त कांगेन वॉटर उपलब्ध कराया जाएगा. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jun 29, 2026, 02:29 PM|Updated: Jun 29, 2026, 02:29 PM
झुंझुनूं में मुफ्त मिलेगा 200 रुपये लीटर वाला पानी, जानिए क्या है कांगेन वॉटर
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिला मुख्यालय स्थित वीर झुझार सिंह पार्क में आमजन के लिए कांगेन वॉटर आरओ प्लांट का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने किया. संस्थान की ओर से बताया गया कि आमजन को प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक निशुल्क कांगेन वॉटर उपलब्ध कराया जाएगा.

सामान्य तौर पर बाजार में इस तरह के पानी की कीमत करीब 100 से 200 रुपये प्रति लीटर बताई जाती है. संस्था अध्यक्ष सुरेश जाखड़ और महेंद्र चौधरी ने बताया कि स्वर्गीय योगाचार्य सुदेश खरड़िया की स्मृति में उनके गुरु प्रीतम सिंह खूंगाई की प्रेरणा से सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉ. अनिल ठाकुर ने कांगेन वॉटर मशीन भेंट की है.

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वहीं, स्वर्गीय सुदेश के पिता सूबेदार शेर सिंह ने आरओ फिल्टर मशीन उपलब्ध कराई. संस्थान के व्यवस्थापक महेंद्र चौधरी ने बताया कि यह सुविधा प्रतिदिन निर्धारित समय पर सभी शहरवासियों के लिए निशुल्क रहेगी. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने कहा कि उन्होंने पहली बार किसी सार्वजनिक स्थान पर इतने उच्च गुणवत्ता और उच्च क्षमता वाले कांगेन वॉटर संयंत्र की स्थापना देखी है.

समाजसेवा की दिशा में एक बड़ा कदम

उन्होंने कहा कि अब तक विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आरओ वॉटर कूलर लगाए जाते रहे हैं, लेकिन कांगेन वॉटर जैसी व्यवस्था शुरू करना समाजसेवा की दिशा में एक नया सोपान है. उन्होंने झुंझुनूं के भामाशाहों और सामाजिक संगठनों की सराहना करते हुए कहा कि जिले में समाज को कुछ लौटाने की भावना हमेशा से रही है और उन्हें विश्वास है कि यह परंपरा आगे भी इसी तरह जारी रहेगी. इस अवसर पर कांगेन वॉटर से जुड़े प्रतिनिधियों ने संयंत्र का डेमो भी प्रस्तुत किया.

ये लोग रहे मौजूद
वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. हनुमान प्रसाद ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया. जिला कलक्टर ने संस्थान परिसर में संचालित बालिका लाइब्रेरी का भी अवलोकन किया. कार्यक्रम में रिटायर्ड सीनियर आरएएस चंदगीराम झाझड़िया, योगाचार्य पवन सैनी, विजय गोपाल मोटसरा, सीमा कुलश्रेष्ठ, अमीलाल मूंड, परमेंद्र कुल्हार सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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