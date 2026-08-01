/झुंझुनूं में शहीद के बेटे पर दिनदहाड़े हमला, बीच बाजार दामाद से ससुरालवालों ने की मारपीट

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के पचेरी कस्बे में शनिवार को दिनदहाड़े कारगिल शहीद राजकुमार के बेटे आशीष पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. बीच बाजार हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. गंभीर रूप से घायल आशीष को पहले पचेरी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. मामले की जांच पचेरी थाना पुलिस कर रही है.

पीड़ित आशीष ने आरोप लगाया कि हरियाणा के नागतिहाड़ी निवासी उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर हमला किया. आरोप है कि उसकी सास सुमन, साला संजीव, बुआ सास शर्मिला, फूफा पिंटू उर्फ विक्रम और रतन सिंह धोलिया सहित अन्य लोगों ने बीच बाजार उसे घेरकर लाठी-डंडों से मारपीट की. आशीष के अनुसार, वह अपने चाचा प्रताप के साथ नारनौल स्थित पेट्रोल पंप से बिक्री के करीब तीन लाख रुपये लेकर पचेरी लौट रहा था. बाजार में पहुंचने पर उसका चाचा बाइक लेने के लिए एक तरफ चला गया.

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जबरन गाड़ी में डालकर अपहरण करने की कोशिश

इसी दौरान कार में सवार होकर पहुंचे आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया. पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने मारपीट के दौरान उसके गले से सोने की चेन और पेट्रोल पंप की बिक्री के करीब तीन लाख रुपये छीन लिए. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे जबरन गाड़ी में डालकर अपहरण करने की भी कोशिश की. हालांकि मौके पर लोगों की भीड़ जुटने पर आरोपी वहां से फरार हो गए.

आशीष ने बताया कि यह विवाद पचेरी में स्थित कुछ दुकानों को लेकर चल रहा है. उसके अनुसार, आधी दुकानें उसके चाचा प्रताप के नाम हैं. जबकि आधी दुकानें उसके दिवंगत ससुर महावीर के नाम दर्ज हैं.

सभी दुकानों पर कब्जा करने का आरोप

उसका आरोप है कि ससुराल पक्ष सभी दुकानों पर कब्जा करना चाहता है. उसने यह भी आरोप लगाया कि पिछले साल उसके ससुर महावीर ने भी उसके साथ मारपीट की थी. अब उनके निधन के बाद ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने हमला किया है. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान उसने दो बार पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची.

घटना के दौरान बीच बाजार में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामला कारगिल शहीद राजकुमार के परिवार से जुड़ा होने के कारण क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बना हुआ है. फिलहाल पचेरी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.