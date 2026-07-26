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कारगिल विजय दिवस पर छलके जज्बात, शहीद विजयपाल सिंह ढाका के परिवार का हुआ भावुक सम्मान

कारगिल विजय दिवस पर झुंझुनूं के नवलगढ़ स्थित शहीद विजयपाल सिंह ढाका स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. शहीद विजयपाल सिंह ढाका को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ उनकी वीरांगना, माता-पिता और परिजनों का सम्मान किया गया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Jul 26, 2026, 04:41 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 04:41 PM IST
कारगिल विजय दिवस पर छलके जज्बात, शहीद विजयपाल सिंह ढाका के परिवार का हुआ भावुक सम्मान
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ में शहीद विजयपाल सिंह ढाका स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में शहीद विजयपाल सिंह ढाका को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी वीरांगना, माता-पिता और परिजनों का सम्मान कर उनके बलिदान को नमन किया गया.

इस अवसर पर बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे. कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई. इसके बाद उपस्थित अतिथियों ने कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए. वक्ताओं ने कहा कि झुंझुनूं जिला देश को सर्वाधिक सैनिक देने वाले जिलों में अग्रणी रहा है.

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नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति और बलिदान की प्रेरणा

यहां की वीर भूमि ने सदैव राष्ट्र रक्षा के लिए अपने वीर सपूतों को सेना में भेजा है. उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि क्षेत्र की सामाजिक संस्थाएं हर वर्ष शहीद विजयपाल सिंह ढाका की स्मृति में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देती हैं.

शौर्य, साहस और बलिदान

इस अवसर पर शहीद की वीरांगना की उपस्थिति को विशेष रूप से उल्लेखनीय बताते हुए उनका सम्मान किया गया. साथ ही शहीद के माता-पिता का भी सम्मान कर उनके त्याग और योगदान को नमन किया गया. वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार देश हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाकर नई पीढ़ी को आजादी के संघर्ष और उसके महत्व से परिचित कराता है, उसी प्रकार कारगिल विजय दिवस मनाने का उद्देश्य भी युवाओं को भारतीय सेना के शौर्य, साहस और बलिदान से अवगत कराना है.

राष्ट्रभक्ति की भावना

यह परंपरा राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करती है और आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा के लिए प्रेरित करती है. कार्यक्रम के अंत में सभी ने शहीदों के दिखाए मार्ग पर चलने तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव समर्पित रहने का संकल्प लिया.

बर्फीली चोटियों पर लड़ी गई जंग

इधर, कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की अमर गाथा है. वर्ष 1999 में कारगिल की बर्फीली चोटियों पर लड़ी गई जंग में झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र के जाखोद गांव के वीर सैनिकों ने भी अपने शौर्य का ऐसा परिचय दिया, जिसे सुनकर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. कारगिल युद्ध में शामिल रहे हवलदार (सेवानिवृत्त) मंगतू राम शर्मा तथा पूर्व सैनिक सूबेदार उदय सिंह शेखावत ने युद्ध के वे पल साझा किए, जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं.

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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