/Jhunjhunu: लोहार्गल में गूंजा हर-हर महादेव, 141 किलो कांवड़ लेकर निकले पवन पर टिकी सबकी नजरें

Jhunjhunu News: सावन के पहले सोमवार से एक दिन पहले तीर्थराज लोहार्गल पूरी तरह शिवमय हो उठा है. चारों ओर 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष गूंज रहे हैं.

हजारों कांवड़िए सूर्यकुंड से पवित्र जल भरकर अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं. इसी बीच मंडावा क्षेत्र के पीपल का वास निवासी पवन मीणा अपनी 141 किलो वजनी कांवड़ के साथ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

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141 किलो वजनी कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र

उनकी अनूठी कांवड़ और अटूट आस्था हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. पवन मीणा ने बताया कि वह पिछले चार वर्षों से लगातार कांवड़ यात्रा कर रहे हैं. इस साल उन्होंने 141 किलो वजनी कांवड़ उठाकर भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और समर्पण व्यक्त किया है.

उनकी इस कठिन यात्रा में उनके दो भाई सहयोगी के रूप में हर कदम पर साथ चल रहे हैं. पवन का कहना है कि इतनी भारी कांवड़ उठाना केवल शारीरिक ताकत का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए दृढ़ संकल्प, नियमित अभ्यास और भोलेनाथ का आशीर्वाद सबसे बड़ी शक्ति है.

10 अगस्त को होगा कांवड़ यात्रा का समापन

उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान कमर की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि लंबी पैदल यात्रा सुरक्षित तरीके से पूरी की जा सकें. उन्होंने बताया कि उनकी कांवड़ यात्रा का समापन 10 अगस्त को शिवालय में जलाभिषेक के साथ होगा. उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा से मिलने वाला आध्यात्मिक आनंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता और यही अनुभूति उन्हें हर वर्ष इस कठिन यात्रा के लिए प्रेरित करती है.

तीर्थराज लोहार्गल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़

उधर, सावन के पहले सोमवार को लेकर तीर्थराज लोहार्गल में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. विभिन्न जगहों से कांवड़ियों के जत्थे लगातार लोहार्गल पहुंच रहे हैं. श्रद्धालु सूर्यकुंड में स्नान कर पवित्र जल से कांवड़ भर रहे हैं और भगवान शिव के जयघोष के साथ अपने-अपने शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं.

कांवड़ियों के लिए किए गए विशेष इंतजाम

प्रशासन और ग्राम पंचायत की ओर से कांवड़ियों की सुविधा के लिए सुरक्षा, पेयजल, सफाई, प्रकाश व्यवस्था और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं. पूरे लोहार्गल क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है और हर ओर शिवभक्ति की अनूठी छटा देखने को मिल रही है. सावन के पहले सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है.