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Jhunjhunu: बच्चेदानी की गांठ के ऑपरेशन के बाद विवाहिता की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

झुंझुनूं में एपेक्स स्काईलाइन अस्पताल में बच्चेदानी के पास गांठ के ऑपरेशन के बाद एक विवाहिता की मौत हो गई. परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही और ऑपरेशन के बाद उचित देखभाल नहीं करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया.
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jul 06, 2026, 07:13 PM|Updated: Jul 06, 2026, 07:13 PM
Jhunjhunu: बच्चेदानी की गांठ के ऑपरेशन के बाद विवाहिता की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं शहर के एपेक्स स्काईलाइन अस्पताल में बच्चेदानी के पास गांठ के ऑपरेशन के बाद एक विवाहिता की मौत होने पर परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है. परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई और पूरे मामले की जांच की मांग की है. सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और थानाधिकारी श्रवण कुमार परिजनों से समझाइश कर रहे हैं.

मृतका के पति योगेश कुमार ने बताया कि पत्नी को बच्चेदानी के पास गांठ की समस्या थी, जिसके इलाज के लिए 4 तारीख को सुबह करीब 10 बजे झुंझुनूं स्थित एपेक्स स्काईलाइन अस्पताल लेकर आए थे. दोपहर में भर्ती करने के बाद डॉक्टरों ने जांच कर ऑपरेशन की सलाह दी और कहा कि अगले दिन ऑपरेशन किया जाएगा. परिजनों के अनुसार, 5 तारीख को दोपहर करीब 2 बजे विवाहिता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और करीब डेढ़ घंटे बाद बाहर लाया गया.

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4 यूनिट ब्लड और 2 पैकेट प्लेटलेट्स चढ़ाए
ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने लगातार ब्लड और प्लेटलेट्स की मांग की. परिजनों का आरोप है कि कुल 4 यूनिट ब्लड और 2 पैकेट प्लेटलेट्स चढ़ाए गए, लेकिन इसके बावजूद मरीज की हालत बिगड़ती चली गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन करने वाली महिला डॉक्टर बाद में मरीज को देखने तक नहीं आईं. रात करीब 10 बजे डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए विवाहिता को जयपुर स्थित एपेक्स अस्पताल रेफर कर दिया.

मृतका के पति ने लगाए ये आरोप
वहां उपचार के दौरान सोमवार सुबह विवाहिता की मौत हो गई. मृतका के पति ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बाद अधिक ब्लीडिंग और देखरेख में लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की जान चली गई. परिजनों का कहना है कि उन्हें मरीज की बिगड़ती हालत की सही जानकारी भी समय पर नहीं दी गई. विवाहिता की मौत की सूचना के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने झुंझुनूं स्थित अस्पताल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच, मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. वहीं, कोतवाली पुलिस मौके पर मौजूद रहकर स्थिति को संभालने और परिजनों से वार्ता करने में जुटी हुई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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