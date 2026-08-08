Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /मंडावा में बीच बाजार कार खड़ी करने को लेकर विवाद, युवक के सिर पर लोहे के सरिये से हमला

मंडावा में बीच बाजार कार खड़ी करने को लेकर विवाद, युवक के सिर पर लोहे के सरिये से हमला

झुंझुनूं के मंडावा कस्बे में बीच सड़क कार खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया. कार सवार युवकों द्वारा तेज आवाज में गाने बजाने पर लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद कहासुनी मारपीट में बदल गई. आरोप है कि विवाद के दौरान एक युवक पर लोहे के सरिये से हमला किया गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और वह सड़क पर गिर पड़ा. मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने बीच-बचाव किया.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 08, 2026, 04:18 PM IST | Updated:Aug 08, 2026, 04:18 PM IST
मंडावा में बीच बाजार कार खड़ी करने को लेकर विवाद, युवक के सिर पर लोहे के सरिये से हमला
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के मंडावा कस्बे में बीच बाजार कार खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया. विवाद के दौरान एक युवक पर लोहे के सरिये से हमला कर दिया गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और वह सड़क पर गिर गया. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

तेज आवाज में गाने बजाने किए शुरू

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, कुछ युवक कार में सवार होकर सुभाष चौक से आगे मुख्य मार्ग पर पहुंचे थे. आरोप है कि उन्होंने बीच सड़क पर कार खड़ी कर तेज आवाज में गाने बजाने शुरू कर दिए. इससे अन्य वाहन चालकों को निकलने में परेशानी होने लगी. लोगों ने कार हटाने के लिए कहा, लेकिन इसी बात को लेकर कार सवार युवकों और वहां मौजूद लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी. इसी दौरान लोहे के सरिये से एक युवक पर हमला किए जाने की बात सामने आई है. सिर में चोट लगने के बाद युवक सड़क पर गिर गया।घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की.

जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंडावा में अतिक्रमण और सड़क पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करने की समस्या बनी हुई है. मुख्य बाजार में ऐसी घटनाओं से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
चौमूं के दौलतपुरा थाना इलाके में फॉर्च्यूनर सवार युवकों पर फायरिंग करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है. अब पुलिस फरार साथी के साथ वारदात में इस्तेमाल हथियार, वाहन और हथियार उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क की तलाश में जुटी है.

जानकारी के अनुसार, जयपुर पश्चिम पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण ने बताया कि 3 अगस्त को परिवादी राजेंद्र मीणा ने दौलतपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. परिवादी के अनुसार वह अपने साथी रविंद्र मीणा उर्फ राजवीर के साथ फॉर्च्यूनर से जा रहा था.

लक्की पंजाबी ढाबे के पास जैसे ही वह अपने साथी को उतारने के लिए रुका, उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे और उन पर फायरिंग कर दी. अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आरोपी वारदात के बाद मोटरसाइकिल से फरार हो गए. आरोपी नितेश मीणा, अनिल मीणा को गिरफ्तार किया गया हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

टोंक में महिला से मारपीट, रो-रोकर पीड़िता बोली-मुझे 'डायन' कहकर लाठी-डंडों से मारा गया

रिश्ता कराने के बहाने घर में घुसे बदमाश, कट्टे के बल पर डेढ़ लाख की डकैती, पुलिस ने 4 को दबोचा

उदयपुर में पुरानी रंजिश का खूनी खेल! 3 गाड़ियों में पहुंचे बदमाश, तोड़फोड़ के बाद महिला को स्कॉर्पियो से कुचलकर मार डाला

ट्रेंडिंग न्यूज़

डीग में भारी बारिश के चलते 8 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

50 फीट गहरे कुएं में रोई नन्हीं जान! 3 महीने बाद हुआ रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा, मां और बेटा गिरफ्तार

बेंगलुरु की सालों पुरानी मांग को मिली नई उम्मीद! राजस्थान भवन के लिए CM भजनलाल शर्मा ने कर्नाटक सरकार को लिखा पत्र

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

शिक्षकों का धरना खत्म, सरकार से बनी सहमति, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर आया बड़ा अपडेट

राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

उदयपुर में पुरानी रंजिश का खूनी खेल! 3 गाड़ियों में पहुंचे बदमाश, तोड़फोड़ के बाद महिला को स्कॉर्पियो से कुचलकर मार डाला

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

राजस्थान में अगले 96 घंटे बेहद भारी! कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में बड़ा खुलासा! मानसिक प्रताड़ना, भेदभाव और सैलरी रोकने के गंभीर आरोप

देसी कट्टा दिखाना पड़ा भारी! नागौर होटल में चली गोली, इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत

बारां में गरीबों के राशन पर माफियाओं की तिरछी नजर, 50 किलो के कट्टों से 5 से 10 किलो गेहूं कम मिलने का आरोप

जैसलमेर में चोरों का आतंक, एक ही रात 4 घरों में घुसे चोर, लाखों का माल साफ

11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला! 6 लोगों की मौत के मामले में सभी 40 आरोपी बरी

छात्रसंघ चुनाव को लेकर अलवर में बवाल, छात्रों ने खून से लिखा CM भजनलाल शर्मा के नाम पत्र

इस जिले में जमीन खरीदने से पहले हो जाएं सावधान, बिना NOC धड़ाधड़ बेचे जा रहे प्लॉट

नवलगढ़ को मिलेगी 70 KM नई पाइपलाइन और 13 ट्यूबवेल, बदेलगी तस्वीर!

बूंदी में अचानक बदला मौसम, आधे घंटे से हो रही झमाझम बारिश, मुस्कुराए किसान

निकाय चुनाव को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी, प्रचार से खर्च तक नए नियम लागू, जानें प्रत्याशियों के लिए तय हुई हर सीमा

राजस्थान में उद्योगों की बल्ले-बल्ले! RIICO को मिले सुपरपावर, सरकार ने बदल दिए जमीन के सारे नियम

राजस्थान में अगले 3 घंटे भारी, इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी, पढ़ें अपडेट

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव, जयपुर समेत 21 जिलों में मेघगर्जन और बारिश की चेतावनी

Bharatpur Weather Update: भरतपुर में आज मेघगर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी, बंद रहेंगे जिले भर के स्कूल

जयपुर में आज कांग्रेस का पैदल मार्च, इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

राजस्थान में 7 से 9 अगस्त अतिभारी बारिश चेतावनी, भरतपुर, जयपुर समेत इन जिलों में अलर्ट जारी

राजस्थान कैबिनेट के बड़े धमाके! कर्मचारियों के बीमा से लेकर पंचायत-निकाय चुनाव तक, जानें सरकार के बड़े फैसले

बहने लगा दमोह का झरना, खूबसूरती देखने लायक लेकिन इंसान की जान भगवान भरोसे

जयपुर के 31 सरकारी स्कूलों के बच्चों को आज मिलेगी 'सपनों की उड़ान', पहली बार करेंगे हवाई सफर

जयपुर में मिला 3 बच्चों के पिता का शव, मृतक बोला था कि मुझे दिख रही लाल साड़ी में औरत...

राजस्थान में अगले 4 दिन भारी! 30 जिलों में येलो अलर्ट, सीकर-झुंझुनूं में भारी बारिश की चेतावनी

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

कुछ मिनट और होते तो हो सकता था बड़ा हादसा! जयपुर में अचानक झुका 4 मंजिला मकान, 24 घंटे का अल्टीमेटम

जैसलमेर में डीजल भरवाते ही 25 से ज्यादा गाड़ियां बंद! मिलावट का लगाया आरोप, चालक बोले- मुआवजा चाहिए

सोने ने मारी लंबी छलांग, चांदी धड़ाम से गिरी नीचे! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

TAGS:
Rajasthan crime
Jhunjhunu news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मंडावा में बीच बाजार कार खड़ी करने को लेकर विवाद, युवक के सिर पर लोहे के सरिये से हमला
2
3
4
5