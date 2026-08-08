/मंडावा में बीच बाजार कार खड़ी करने को लेकर विवाद, युवक के सिर पर लोहे के सरिये से हमला

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के मंडावा कस्बे में बीच बाजार कार खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया. विवाद के दौरान एक युवक पर लोहे के सरिये से हमला कर दिया गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और वह सड़क पर गिर गया. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

तेज आवाज में गाने बजाने किए शुरू

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, कुछ युवक कार में सवार होकर सुभाष चौक से आगे मुख्य मार्ग पर पहुंचे थे. आरोप है कि उन्होंने बीच सड़क पर कार खड़ी कर तेज आवाज में गाने बजाने शुरू कर दिए. इससे अन्य वाहन चालकों को निकलने में परेशानी होने लगी. लोगों ने कार हटाने के लिए कहा, लेकिन इसी बात को लेकर कार सवार युवकों और वहां मौजूद लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी. इसी दौरान लोहे के सरिये से एक युवक पर हमला किए जाने की बात सामने आई है. सिर में चोट लगने के बाद युवक सड़क पर गिर गया।घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की.

जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंडावा में अतिक्रमण और सड़क पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करने की समस्या बनी हुई है. मुख्य बाजार में ऐसी घटनाओं से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर

चौमूं के दौलतपुरा थाना इलाके में फॉर्च्यूनर सवार युवकों पर फायरिंग करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है. अब पुलिस फरार साथी के साथ वारदात में इस्तेमाल हथियार, वाहन और हथियार उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क की तलाश में जुटी है.

जानकारी के अनुसार, जयपुर पश्चिम पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण ने बताया कि 3 अगस्त को परिवादी राजेंद्र मीणा ने दौलतपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. परिवादी के अनुसार वह अपने साथी रविंद्र मीणा उर्फ राजवीर के साथ फॉर्च्यूनर से जा रहा था.

लक्की पंजाबी ढाबे के पास जैसे ही वह अपने साथी को उतारने के लिए रुका, उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे और उन पर फायरिंग कर दी. अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आरोपी वारदात के बाद मोटरसाइकिल से फरार हो गए. आरोपी नितेश मीणा, अनिल मीणा को गिरफ्तार किया गया हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही हैं.