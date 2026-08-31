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झुंझुनूं में 700 फीट गहरी ब्लास्टिंग का आरोप, NGT ने लिया बड़ा एक्शन

झुंझुनूं के खेतड़ी तहसील के संजय नगर गांव में कथित अवैध पत्थर खनन और भारी ब्लास्टिंग के मामले में NGT ने संज्ञान लिया है. आरोप है कि बिना जरूरी खनन पट्टों के 500-700 फीट तक ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे खेतों और मकानों को नुकसान की आशंका है. NGT ने जांच के लिए समिति गठित कर 6 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है. अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 31, 2026, 05:57 PM IST | Updated:Aug 31, 2026, 05:57 PM IST
झुंझुनूं में 700 फीट गहरी ब्लास्टिंग का आरोप, NGT ने लिया बड़ा एक्शन
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले की खेतड़ी तहसील के संजय नगर गांव में कथित अवैध पत्थर खनन और भारी ब्लास्टिंग के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने संज्ञान लिया है. मामले में पैतृक कृषि भूमि के पास पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.

31 अगस्त को NGT की केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल में मूल आवेदन संख्या 192/2026 (CZ) रविंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य पर सुनवाई हुई. आवेदन में आरोप है कि आवश्यक खनन पट्टों के बिना पत्थर खनन किया जा रहा है और करीब 500 से 700 फीट की गहराई तक भारी ब्लास्टिंग की जा रही है.

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खेत और मकान तक पहुंचने का दावा
आवेदन में दावा किया गया है कि ब्लास्टिंग के दौरान उछले पत्थर कृषि खेत के साथ करीब एक किलोमीटर दूर स्थित मकान तक पहुंच रहे हैं. इससे कंपन के कारण फसल और संपत्ति को नुकसान होने और प्रदूषण से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है.
आवेदक के अनुसार, मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.

NGT ने गठित की समिति
मामले में पर्यावरण से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आने पर NGT ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. अधिकरण ने जिला कलेक्टर झुंझुनूं, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, SEIAA राजस्थान और निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है.

NGT ने मौके का निरीक्षण करने के लिए समिति गठित कर छह सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक और की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को समिति के समन्वय और लॉजिस्टिक सहयोग के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है. मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी.

क्या है NGT?

एनजीटी (NGT) का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहा जाता है. यह भारत सरकार का एक विशेष न्यायिक निकाय है, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, वनों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना तथा इनसे जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा करना है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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