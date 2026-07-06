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Jhunjhunu: अचानक लगे ब्रेक और फिर जोरदार टक्कर, चूरू रोड पर मच गई अफरा-तफरी

झुंझुनूं में चूरू रोड पर एक लोक परिवहन बस और निजी स्कूल बस की टक्कर हो गई. स्कूल बस चालक ने सामने आई एक महिला को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाए, लेकिन पीछे आ रही लोक परिवहन बस समय पर नहीं रुक सकी और टक्कर हो गई. हादसे में स्कूल बस के कई विद्यार्थी, लोक परिवहन बस के यात्री और महिला घायल हो गए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jul 06, 2026, 05:28 PM|Updated: Jul 06, 2026, 05:28 PM
Jhunjhunu: अचानक लगे ब्रेक और फिर जोरदार टक्कर, चूरू रोड पर मच गई अफरा-तफरी
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं शहर के चूरू रोड स्थित बंधे के बालाजी मंदिर के समीप सोमवार को एक लोक परिवहन बस और निजी स्कूल बस के बीच टक्कर हो गई. हादसे में स्कूल बस में सवार विद्यार्थियों सहित लोक परिवहन बस के यात्रियों को चोटें आईं. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बच्चों की चीख-पुकार से माहौल गूंज उठा.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, टमकोर से झुंझुनूं आ रही लोक परिवहन बस चूरू रोड पर पहुंची थी. इसी दौरान उसके आगे चल रही एक निजी स्कूल बस के सामने अचानक एक महिला आ गई. महिला को बचाने के प्रयास में स्कूल बस चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए.

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पीछे आ रही लोक परिवहन बस समय रहते नहीं रुक सकी और स्कूल बस से जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बसों में बैठे यात्रियों और बच्चों को जोरदार झटका लगा. वहीं, महिला भी स्कूल बस की चपेट में आ गई. हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. घायलों को तत्काल सरकारी और निजी अस्पतालों में पहुंचाया गया.

चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश घायल बच्चों और यात्रियों को छुट्टी दे दी, जबकि घायल महिला का उपचार जारी है. हादसे के बाद स्कूल बस में सवार बच्चों को अन्य वाहनों के माध्यम से सुरक्षित उनके गंतव्य तक भेजा गया. वहीं, लोक परिवहन बस के यात्रियों को भी वैकल्पिक व्यवस्था कर रवाना किया गया.

पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती तौर पर हादसे की वजह महिला को बचाने के प्रयास में स्कूल बस के अचानक ब्रेक लगना माना जा रहा है.

सीकर में भी हुआ भीषण सड़क हादसा

वहीं, सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र के कुल्हाड़ा के पास हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार एक महिला और युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए नीमकाथाना अस्पताल भिजवाया.

जानकारी के अनुसार, गणेश्वर निवासी सुरेंद्र कुमावत बाइक से गणेश्वर से नीमकाथाना की ओर आ रहा था. रास्ते में दो महिलाओं ने उससे लिफ्ट मांगी, जिसके बाद वह दोनों को बाइक पर बैठाकर आगे बढ़ा. कुल्हाड़ा के पास तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर उछलकर गिर गए और बाइक के परखच्चे उड़ गए.

हादसे में भगवती देवी कुमावत निवासी अजमेरी और सुरेंद्र कुमावत निवासी गणेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला का अस्पताल में उपचार जारी है. पुलिस ने मृतकों के शवों को नीमकाथाना जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है.

परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. हादसे के बाद सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने शवों को हटाकर और यातायात सुचारू कर नियंत्रित किया. फिलहाल पुलिस दुर्घटना को अंजाम देकर फरार हुए एसयूवी चालक की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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