Jhunjhunu में RAC कांस्टेबल पति ने की पत्नी की हत्या, फिर खुद के साथ किया कांड

Jhunjhunu News: जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पर एक RAC कांस्टेबल पति ने पत्नी पर धारदार हथियार हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद पति ने भी रतन शहर में ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जिंदगी भी समाप्त कर ली.

मृतक RAC कांस्टेबल निवासी इंडाली का राजकुमार कांटीवाल बताया जा रहा है. वहीं गंभीर घायल कविता एलडीसी बताई जा रही है.

वहीं गंभीर घायल महिला को बीडीके अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया है. जानकारी के मुताबिक, पति-पत्नी दोनों किसान कॉलोनी स्थित किराए के मकान में रहते थे. वारदात गृह-क्लेश चलते बताई जा रही है. कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है.

Trending Now

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

पढ़ें झुंझुनू से जुड़ी एक और खबर

Jhunjhunu News: खुशियों के माहौल में मच गया कोहराम, छुट्टी लेकर आए सीआरपीएफ एसआई की करंट लगने से दर्दनाक मौत

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में एक पारिवारिक आयोजन के दौरान हुए हादसे ने पूरे परिवार की खुशियों को गम में बदल दिया. राजेंद्र श्योराण, जो सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, गोठ गांव के मूल निवासी थे और वर्तमान में चिड़ावा के वार्ड नंबर 14 में रहते थे. उनकी दोहिता होने की खुशी में वे तीन अगस्त को एक महीने की छुट्टी लेकर घर आए थे. परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन इसी बीच एक हादसा हुआ जिसने सभी की खुशियों को गम में बदल दिया. राजेंद्र श्योराण के परिवार के लिए यह हादसा बहुत बड़ा झटका है, और अब पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. इस हादसे ने पूरे परिवार को शोक में डूबो दिया है.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-