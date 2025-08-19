Jhunjhunu News : RAC जवान सुसाइड केस, परिजन बोलें बेटे का आखिरी वीडियो देखो-निष्पक्ष करो जांच

Jhunjhunu News : झुंझुनूं मे RAC के जवान राजकुमार द्वारा पत्नी और बेटे पर जानलेवा हमला कर सुसाइड मामले में नया मोड़ आ गया है. अब मृतक राजकुमार के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर BDK अस्पताल में धरना शुरू कर दिया. मृतक के परिजनों ने भिवानी के विक्रम चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

परिजनों ने कहा की मृतक राजकुमार ने आत्महत्या से पहले एक 2 मिनट 19 सेकंड के वायरल वीडियो में विक्रम चौधरी पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. वीडियो में आरएसी जवान ये कहता दिखा की उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है और वो तलाक के लिये तबाव बना रही है. हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नही करता है.

मृतक के परिजनों के मुताबिक, दोनों के बीच डेढ़ महीने से विवाद चल रहा था. 26 और 27 जुलाई को दोनों पक्षों के परिजनों ने सुलह की कोशिश की थी, जिसके बाद राजकुमार ड्यूटी पर लौट गया था. लेकिन अब ऐसा घटनाक्रम होना कहीं ना कहीं आरोपी द्वारा प्रताड़ित होने के बाद ही मृतक राजकुमार ने यह कदम उठाया है.

वहीं देर रात प्रशासन ने बगड़ अस्पताल में डी-फ्रीज की सुविधा न होने के कारण शव को BDK अस्पताल शिफ्ट किया था. परिजन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं और मृतक के वीडियो में लगाए गए सभी आरोपों की गहन जांच की मांग कर रहे हैं वही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.