/झुंझुनूं पुलिस का बड़ा एक्शन, 8 साल बाद गिरफ्तार हुआ पूर्व मंत्री का भाई!

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले की गुढ़ागौड़जी पुलिस ने आठ साल पुराने एक मामले में दो हजार रुपये के ईनामी वांटेड एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के छोटे भाई संजय सिंह गुढ़ा को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, करीब आठ साल पहले 14 अगस्त 2018 को किसी मामले में संजय सिंह गुढ़ा व अन्य के नेतृत्व में भीड़ थाने के बाहर मौजूद थी और प्रदर्शन कर रही थी. आक्रोशित भीड़ ने ना केवल रास्ता जाम किया बल्कि थाने में घुसकर तोड़फोड़ की और पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.

42 आरोपियों को किया था गिरफ्तार

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इस मामले में पुलिस ने दो दर्जन नामजद और 30-40 अन्य के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

पूर्व में इस मामले में 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं, अब कुछ दिन पहले दो और आज संजय सिंह गुढ़ा समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अब तक इस मामले में कुल 47 जनों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

दो-तीन अन्य आरोपी भी फरार

सीआई सुरेश रोलन ने बताया कि दो-तीन अन्य आरोपी भी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है. संजय सिंह व उसके साथ गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया. आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार 42 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल चुका है.

तीन आरोपियों की ट्रायल के दौरान मृत्यु

कोर्ट में गवाह और सबूत आरोपियों का अपराध सिद्ध करने में विफल रहे, जिसके बाद कोर्ट ने 39 आरोपियों बरी करने का आदेश दिया. वहीं, शेष तीन आरोपियों की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई थी. उस समय सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं हुई थी बल्कि पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में पुलिस पर पत्थरों व लाठियों से जान से मारने की नियत से हमला करने का आरोप लगाया था, जिसके चलते तत्कालीन थानाधिकारी अशोक कुमार और थाने के पुलिसकर्मी नरेश कुमार के सिर पर चोट आई थी. संजय ​सिंह गुढ़ा पर पूर्व में भी पांच अलग-अलग मामले दर्ज हैं.

बता दें कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा राजस्थान के झुंझुनू से एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं. उन्होंने उदयपुरवाटी निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है. वे शिवसेना के सदस्य हैं.

Reporter- Sandeep kedia