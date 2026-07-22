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झुंझुनूं के बेटे ने रचा इतिहास, दो बार रिजेक्ट हुआ खिलाड़ी और तीसरी बार बना एशिया का टॉप स्कोरर

चीन में आयोजित अंडर-18 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले झुंझुनूं के पिलानी निवासी सौरभ कस्वां का घर लौटने पर भव्य स्वागत हुआ. पूरे टूर्नामेंट में 131 अंक बनाकर टॉप स्कोरर बनने वाले सौरभ का कस्बेवासियों ने फूल-मालाओं और साफों से सम्मान किया. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 22, 2026, 08:47 PM|Updated: Jul 22, 2026, 08:47 PM
झुंझुनूं के बेटे ने रचा इतिहास, दो बार रिजेक्ट हुआ खिलाड़ी और तीसरी बार बना एशिया का टॉप स्कोरर

Jhunjhunu News: चीन में आयोजित अंडर-18 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर पूरे देश और शेखावाटी का नाम रोशन करने वाले झुंझुनूं जिले के दोबड़ा पिलानी के होनहार खिलाड़ी सौरभ कस्वां का सोमवार देर शाम पिलानी पहुंचने पर शानदार और भावनात्मक स्वागत किया गया.

भारतीय टीम के लिए खेलते हुए पूरी चैंपियनशिप में 131 अंक जुटाकर टॉप स्कोरर बनने वाले सौरभ का कस्बेवासियों, परिजनों और खेल प्रेमियों ने फूल-मालाओं, साफों और जयकारों के साथ अभिनंदन किया. सौरभ कस्वां जैसे ही पिलानी पहुंचे, उनका गाड़ी से उतरते ही फूलों से स्वागत किया गया.

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पिता जितेंद्र कस्वां ने बेटे को लगाया गले

इस दौरान सबसे भावुक पल तब आया जब उनके पिता जितेंद्र कस्वां ने बेटे को गले लगाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. सालों की मेहनत और सपनों को साकार होते देख पूरा परिवार भावुक हो उठा. सौरभ की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिवार ने भी अपने अंदाज में खुशी जाहिर की.

उनके माता-पिता राजबाला और जितेंद्र कस्वां ने बेटे को सोने की चैन पहनाकर सम्मानित किया, जबकि भाई सचिन कस्वां और भाभी मोनू देवी ने आईफोन भेंट किया. रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने नोटों की मालाएं पहनाकर सौरभ का सम्मान किया. पूरे आयोजन के दौरान जश्न और गर्व का माहौल देखने को मिला.

भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन किया

स्वागत समारोह का सबसे भावुक क्षण तब आया जब सौरभ ने भारतीय टीम की जर्सी अपने दिवंगत दादा स्वर्गीय कैप्टन हवासिंह कस्वां के चित्र के सामने समर्पित की. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई. सौरभ ने कहा कि उनके दादा हमेशा चाहते थे कि उनका पोता एक दिन भारत की जर्सी पहनकर देश का प्रतिनिधित्व करे और आज उन्हें गर्व है कि वे उनका सपना पूरा कर सकें.

सौरभ ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, परिवार और कोचों को देते हुए कहा कि जब वे एशियन चैंपियनशिप में खेलने उतरे तो उनके सामने सिर्फ दो लक्ष्य थे-भारतीय टीम को जिताना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना. उन्होंने बताया कि टीम ने शानदार खेल दिखाया. हालांकि क्वार्टर फाइनल में जापान के खिलाफ बेहद रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया.

इस अवसर पर सुबेदार कुलदीप, कैप्टन बलवान, कैप्टन सुरेंद्र, कोच कपिल लामोरिया, कोच नीरज मान, कोच सुरेंद्र पहलवान, राजेंद्र दुदवा, विजेंद्र पायल धींधवा सहित अनेक गणमान्य नागरिकों, खेल प्रेमियों और युवाओं ने सौरभ का अभिनंदन किया. सौरभ कस्वां की यह उपलब्धि न केवल पिलानी और झुंझुनूं जिले के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह उन हजारों युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं.

131 अंक बनाकर बने पूरे टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर
सौरभ ने प्रतियोगिता के हर मैच में शानदार खेल का प्रदर्शन किया और पूरे टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 131 अंक अर्जित किए. इसी के साथ वे चैंपियनशिप के टॉप स्कोरर बनकर उभरे. उनकी आक्रामक खेल शैली और बैक अटैक ने विरोधी टीमों को लगातार चुनौती दी. विशेषज्ञों ने भी उनके प्रदर्शन की सराहना की.

दो बार छूटा मौका, तीसरी बार चमके सौरभ
सौरभ के मामा डॉ. विजेंद्र श्योराण ने बताया कि इससे पहले सौरभ दो बार एशिया कैंप के लिए चयनित हुए थे, लेकिन अंतिम टीम में जगह नहीं बना पाए. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत जारी रखी. इस बार उन्होंने न केवल भारतीय टीम में स्थान बनाया बल्कि टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर अंतिम मैच तक अपने खेल का लोहा मनवाया. वे भारतीय टीम के सबसे प्रभावी बेस्ट बैक अटैकर के रूप में सामने आए.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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