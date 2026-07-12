/झुंझुनूं में बदमाशों ने चाय की दुकान में घुसाई पिकअप, सब कुछ तहस-नहस

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं शहर के रीको क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने एक दुकान पर जमकर उत्पात मचाया. आरोप है कि युवकों ने पहले दुकानदार से मारपीट की, फिर पिकअप वाहन से दुकान में टक्कर मारकर सामान तहस-नहस कर दिया. दुकानदार का आरोप है कि गल्ले में रखी नकदी भी आरोपित अपने साथ ले गए.

पीड़ित ने पुलिस पर समय पर मौके पर नहीं पहुंचने का भी आरोप लगाया है. जानकारी के अनुसार, झुंझुनूं शहर के रीको स्थित शास्त्री नगर के वारिसपुरा रोड पर शनिवार देर शाम चाय की दुकान पर मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है.

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पीड़ित दुकानदार नवीन के अनुसार, उनकी दुकान के पास चार-पांच युवक पानी-पुरी खाने के लिए आए थे. इसी दौरान युवकों के बीच किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. दुकानदार ने बताया कि जब उसने युवकों को दुकान का मटका तोड़ने से रोका तो उन्होंने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी.

दुकान की रैक, काउंटर और अन्य सामान क्षतिग्रस्त

पीड़ित का कहना है कि इसके बाद युवकों ने अपने एक साथी को पिकअप वाहन लेकर बुलाया. पिकअप चालक ने आते ही वाहन दुकान में घुसा दिया, जिससे दुकान की रैक, काउंटर और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया. दुकानदार का आरोप है कि हमले के दौरान गल्ले में रखे करीब 7,500 से 8,000 रुपये भी आरोपित लेकर चले गए. जाते-जाते उन्होंने धमकी भी दी. घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को लगातार फोन किए, लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंचा. बाद में वह स्वयं थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाने गया.

आरोपी युवक मौके से फरार

पीड़ित का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन को अपने कब्जे में ले लिया, हालांकि आरोपित युवक तब तक फरार हो चुके थे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल आरोपितों की पहचान में जुटी हुई हैं.

