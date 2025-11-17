Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सुलताना में बड़ा हादसा, बस के गेट पर खड़ा युवक पिकअप से टकराकर गंभीर घायल

Rajasthan News: झुंझुनूं के सुलताना में लापरवाही से बस के पिछले दरवाजे पर खड़ा एक युवक सड़क किनारे खड़ी पिकअप से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया. CCTV में कैद इस हादसे में युवक के सिर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया.
 

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 17, 2025, 05:15 PM IST | Updated: Nov 17, 2025, 05:16 PM IST

Trending Photos

जयपुर की ट्रैफिक टेंशन खत्म! 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ खड़ी होंगी सैकड़ों गाड़ियां
8 Photos
jaipur news

जयपुर की ट्रैफिक टेंशन खत्म! 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ खड़ी होंगी सैकड़ों गाड़ियां

राजस्थान ने इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान ने इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में कितने बजे तक आपके खाते में आएगी किसान सम्मान निधि की किस्त? यहां जानिए पूरा अपडेट!
7 Photos
PM Kisan Yojana

राजस्थान में कितने बजे तक आपके खाते में आएगी किसान सम्मान निधि की किस्त? यहां जानिए पूरा अपडेट!

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पटवारी की कितनी सैलरी होती है?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पटवारी की कितनी सैलरी होती है?

सुलताना में बड़ा हादसा, बस के गेट पर खड़ा युवक पिकअप से टकराकर गंभीर घायल

Jhunjhunu news: जिले के सुलताना कस्बे में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां चलती बस के पिछले दरवाजे पर खड़ा एक युवक सड़क किनारे खड़ी पिकअप गाड़ी से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया. यह पूरी घटना पास की एक दुकान पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है.

बस के दरवाजे पर खड़े होने की गलती
जानकारी के अनुसार, किठाना गांव निवासी सचिन पुत्र सुभाष अपनी मां और भाभी के साथ सिंघाना-चिड़ावा मार्ग पर चलने वाली एक निजी बस में सवार होकर सुलताना में खरीदारी करने आ रहा था.सचिन लापरवाही से बस के पिछले दरवाजे पर खड़ा हुआ था. सुलताना बस स्टैंड से कुछ पहले सड़क किनारे पानी की सप्लाई वाली एक पिकअप खड़ी थी. बस जब उसके पास से गुजरी, तो दरवाजे पर खड़ा सचिन सीधे पिकअप से टकराया और सड़क पर गिर गया. इस टक्कर से सचिन के सिर में गंभीर चोट आई.

जयपुर किया गया रेफर
हादसे के तुरंत बाद बस रुकवाकर परिचालक ने आसपास के लोगों से मदद मांगी. लोगों ने सचिन को तुरंत एक कैंपर गाड़ी से सुलताना के निजी अस्पताल पहुंचाया. सुलताना में प्राथमिक उपचार के बाद सचिन को झुंझुनूं के BDK अस्पताल रेफर किया गया. सचिन की हालत की गंभीरता को देखते हुए BDK अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे तुरंत जयपुर रेफर कर दिया है.यह दुर्घटना यात्री की लापरवाही और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के गंभीर परिणामों को दर्शाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news