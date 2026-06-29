/Jhunjhunu: 6 साल की शादी का दर्दनाक अंत, डिग्गी से मिला विवाहिता का शव

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र के स्यालू कलां गांव में विवाहिता मनीषा की मौत के मामले में विवाद गहरा गया है. पीहर पक्ष ने मामले को हादसा मानने से इनकार करते हुए दहेज के लिए हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है.

परिजनों ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव लेने से इंकार कर दिया, जिसके बाद अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बन गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल परिसर में एकत्रित होकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं.

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मामले की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश का प्रयास किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, स्यालू कलां गांव के एक खेत में बनी डिग्गी में 27 वर्षीय मनीषा के डूबने की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस और जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे.

6 साल पहले हुई थी शादी

गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से महिला को डिग्गी से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी. मृतका के पिता कुलोठ कलां निवासी रणवीर सिंह मेचू ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है.

रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी बेटी मनीषा की करीब छह साल पहले स्यालू कलां निवासी मनोज भालोठिया से शादी हुई थी. पीहर पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति मनोज, सास मायावती, ससुर सूबेसिंह, देवर मंजीत और देवरानी रेखा दहेज की मांग को लेकर मनीषा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे.

निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

परिजनों का आरोप है कि मनीषा की हत्या कर मामले को हादसे का रूप देने के लिए उसे घर के पीछे बनी पानी की डिग्गी में डाल दिया गया. पीहर पक्ष ने साफ कहा है कि जब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक वे शव नहीं लेंगे. अस्पताल परिसर में मौजूद परिजनों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी. वहीं, शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.