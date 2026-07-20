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झुंझुनूं में चोरों का तांडव, सहकारी समिति और ई-मित्र सेंटर से लाखों का सामान चोरी

झुंझुनूं जिले के इंडाली गांव में चोरों ने देर रात ग्राम सेवा सहकारी समिति और ई-मित्र केंद्र के ताले तोड़कर करीब 1.50 लाख रुपये का सामान और 6 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए. वारदात से पहले बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरों की केबल काट दी और कार्यालय में तोड़फोड़ भी की. इधर, जयपुर के श्रवण माता मंदिर से भी अज्ञात चोर दानपात्र चोरी कर ले गया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jul 20, 2026, 04:05 PM|Updated: Jul 20, 2026, 04:05 PM
झुंझुनूं में चोरों का तांडव, सहकारी समिति और ई-मित्र सेंटर से लाखों का सामान चोरी
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के इंडाली गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति और ई-मित्र केंद्र में चोरी की वारदात सामने आई है. चोरों ने देर रात दोनों कार्यालयों के ताले तोड़कर करीब 1.50 लाख रुपये मूल्य का सामान और 6 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए.

इस वारदात ने पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. चोरों ने सबसे पहले ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यालय को निशाना बनाया. यहां से प्रिंटर, पीओएस मशीन, मोबाइल फोन, इंटरनेट डोंगल, माउस सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी कर लिए. इसके बाद चोरों ने पास स्थित ई-मित्र केंद्र में घुसकर ई-मित्र प्लस मशीन को तोड़ने का प्रयास किया.

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चोर यहां से की-बोर्ड, माउस, दो लैपटॉप, दो प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, फिंगर डिवाइस और मोबाइल चार्जर सहित अन्य सामान चुरा ले गए. वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने सीसीटीवी कैमरों की केबल काट दी. इसके अलावा कार्यालय में रखे फर्नीचर और अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया.

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले में ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक प्रवीण शर्मा और ई-मित्र संचालक वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ग्रामीणों का कहना है कि एक ही रात में दो जगहों में चोरी की घटना होना चिंता का विषय है. लोगों ने क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

वहीं, जयपुर जिले के सामोद थाना इलाके के चीथवाड़ी गांव स्थित श्रवण माता मंदिर में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है. अज्ञात चोर मंदिर में घुसकर वहां रखा दान पात्र चोरी कर ले गया. पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

घटना की सूचना मिलने पर सामोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. ग्रामीणों का कहना है कि श्रवण माता मंदिर में पहले भी कई बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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