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झुंझुनूं में जमीन विवाद का VIDEO VIRAL, पुलिस पर गंभीर आरोप, कलेक्टर-SP तक पहुंचा मामला

झुंझुनूं जिले के खेतड़ीनगर थाना क्षेत्र के देवता गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पड़ोसी परिवारों के बीच हुई मारपीट के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर और एसपी से शिकायत की है.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Jul 27, 2026, 07:19 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 07:19 PM IST
झुंझुनूं में जमीन विवाद का VIDEO VIRAL, पुलिस पर गंभीर आरोप, कलेक्टर-SP तक पहुंचा मामला
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के खेतड़ीनगर थाना क्षेत्र के देवता गांव में दो पड़ोसी परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद का मामला एक बार फिर चर्चा में है. दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट के दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.


वायरल वीडियो के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है. वहीं, एक पक्ष ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलकर खेतड़ीनगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं.

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पीड़ित पक्ष के अनुसार, देवता निवासी लीलाराम उर्फ प्रदीप गुर्जर के खेत की सीमा को लेकर पड़ोसी परिवार से पिछले करीब चार माह से विवाद चल रहा है. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच दो बार मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं. आरोप है कि एक घटना में दूसरे पक्ष की एक महिला का हाथ टूट गया था, जबकि दूसरी घटना में लीलाराम की पत्नी के सिर में गंभीर चोट आई थी.

मारपीट के दो वीडियो वायरल

अब लीलाराम ने आरोप लगाया है कि उसकी ओर से दर्ज कराए गए मामले में पुलिस ने उचित कार्रवाई करने के बजाय एफआर लगा दी. उसने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इसके साथ ही उसने मारपीट के दो वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किए हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं. वहीं, खेतड़ीनगर थाना पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है.

दोनों मामलों में जांच जारी

थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे दर्ज हैं और दोनों मामलों में जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है. मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है. पुलिस का कहना है कि लीलाराम द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं.

चर्चा का विषय

शिकायतों के माध्यम से पुलिस पर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल वायरल वीडियो और दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. मामले का अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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