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झुंझुनूं में युवक को पहले जोहड़ में पीटा, फिर घर ले जाकर बरसाए डंडे, सरिया से किया हमला

झुंझुनूं के नवलगढ़ थाना क्षेत्र के कारी गांव में मनोज नामक युवक से मारपीट का मामला सामने आया है. उसकी मां ने शिकायत में आरोप लगाया कि कई लोगों ने उसे घर ले जाकर लाठी-डंडों से पीटा और सिर पर सरिया से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. आरोपियों पर मोबाइल, बाइक की चाबी और पाजेब की तीन जोड़ियां रखने का भी आरोप है.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 19, 2026, 07:34 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 08:42 PM IST
झुंझुनूं में युवक को पहले जोहड़ में पीटा, फिर घर ले जाकर बरसाए डंडे, सरिया से किया हमला
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ थाना क्षेत्र के कारी गांव में एक युवक के साथ गंभीर मारपीट का मामला सामने आया है. युवक की मां सुशीला ने पुलिस थाने में शिकायत देकर कई लोगों पर उसके पुत्र मनोज के साथ मारपीट करने, सिर में सरिया से वार कर घायल करने और मोबाइल और मोटरसाइकिल की चाबी छीनने का आरोप लगाया है.

घायल मनोज का झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में उपचार चल रहा है. शिकायत के अनुसार, मनोज पुरानी पाजेब की तीन जोड़ियां लेकर उन्हें बदलवाने के लिए सुनार के पास गया था. सुनार के नहीं मिलने पर कुछ युवकों ने उसे अपने पास बैठा लिया. शिकायत में बताया गया है कि अनिल सहित करीब चार युवक मनोज को अपने घर की ओर ले गए और सरकारी स्कूल के पास जोहड़ में उसके साथ मारपीट की.

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दोबारा की मारपीट

पीड़ित किसी तरह वहां से निकलकर महिमा होटल के पास पहुंचा, लेकिन आरोप है कि दो युवक वहां भी पहुंच गए और उसके साथ दोबारा मारपीट की. होटल संचालक द्वारा उन्हें वहां से बाहर कर दिया गया. इसके बाद आरोपियों द्वारा मनोज को अपने घर ले जाकर फिर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मारपीट के दौरान अनिल के पिता निवास ने मनोज के सिर पर सरिया से वार किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी और काफी खून बहा. अनिल की मां संतोष, बुगाना देवी सहित परिवार के अन्य सदस्यों पर भी लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है.

पीड़ित की मां ने मामला करवाया दर्ज

पीड़ित की मां ने शिकायत में बताया कि आरोपियों ने मनोज का मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल की चाबी भी अपने पास रख ली. साथ ही पाजेब की तीन जोड़ियों सहित अन्य सामान वापस नहीं करने का आरोप लगाया गया है. परिजनों ने पुलिस से मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने, घायल की मेडिकल रिपोर्ट और अस्पताल के रिकॉर्ड को जांच में शामिल करने और घटना स्थल, महिमा होटल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की है. साथ ही मोबाइल, मोटरसाइकिल की चाबी और अन्य सामान बरामद कराने की मांग की गई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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