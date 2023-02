झुंझुनूंः रक्षा मंत्रालय के नाम पर ग्रामीणों से उगाही मांग रहे थे युवक, भेजा सलाखों के पीछे

Youths were demanding extortion from villagers: झुंझुनूं के सदर थाना इलाके के आबूसर गांव में दो युवकों के जरिए फर्जी रसीदों से उगाही करने का मामला सामने आया है. युवकों ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस (Misnistry of Defence) के दस्तावेजों के आधार पर फर्जी रसीदों के जरिये ग्रामीणों से डोनेशन के नाम पर उगाही की. ग्रामीणों को जब उन दोनों पर शक हुआ तो ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़कर बैठा लिया और उनके दस्तावेजों की जांच की. जिसमें से उनके पास से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस (Misnistry of Defence) के कुछ दस्तावेज और रसीदें मिली. दस्तावेजों के बारें में ग्रामीणों के जरिए पूछे जाने पर वह इन दस्तावेजों के सही जवाब नहीं दे पा रहे थे. इसके बाद ग्रामीणों ने आगे की कार्रवाई के लिए सदर पुलिस को इसकी सूचना दी.

सदर पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची आबूसर सदर पुलिस को गांव के ग्रामीणों ने मामले अवगत कराते हुए बताया कि दोनों युवकों के जरिए गांव में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस (Misnistry of Defence) के फर्जी दस्तावेज और रसीदों डोनेशन के नाम पर रुपये एकट्ठा किये जा रहें हैं. जब इन पर शक हुआ तो इनसे पूछताछ की. पर ये इसपर जवाब नहीं दे पाए. ग्रामीणों ने पुलिस को उनकी रसीद और दस्तावेज सुपुर्द किए .साथ ही ग्रामीणों के जरिए पकड़े गए दोनों युवकों को भी उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद सदर पुलिस दोनों को सदर थाने लेकर आई है, जहां दोनों युवकों पर फर्जीवाड़ा करने का मामला दर्ज कर सदर पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है. जिसमें वह यह जानने की कोशिश कर रही है कि रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज उनके पास कैसे आए.

