/चिड़ावा में मचा बवाल, ट्रायल रूम में महिला का वीडियो बनाने का आरोप!

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में कपड़ों के शोरूम के ट्रायल रूम में महिला का कथित वीडियो बनाए जाने के मामले को लेकर रविवार को विभिन्न संगठनों, व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठनों, भाजपा नेताओं और व्यापारियों ने प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

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प्रदर्शन से पहले कबूतरखाना बस स्टैंड स्थित पार्क में व्यापार मंडल, हिंदूवादी संगठनों और भाजपा पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में घटना की निंदा करते हुए कहा गया कि इस तरह की घटनाओं से पूरे बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की छवि प्रभावित होती है. बैठक के बाद बड़ी संख्या में लोग रैली के रूप में पुरानी तहसील होते हुए विवेकानंद चौक पहुंचे, जहां नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान थानाधिकारी कैलाश चंद्र को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया.

ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई. साथ ही चिड़ावा क्षेत्र के सभी कपड़ा शोरूम और गारमेंट्स दुकानों के ट्रायल रूम की जांच कर छिपे कैमरों या रिकॉर्डिंग उपकरणों की पड़ताल करने की मांग उठाई गई. ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि गारमेंट्स दुकानों पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य की जाए और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराया जाए.

व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर वास्तविक मालिक का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करने और मामले से जुड़े लोगों के मोबाइल फोन की जांच कराने की मांग भी रखी गई. प्रदर्शन के दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष नरेंद्र गिरधर, विहिप जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज शर्मा, विहिप नगर अध्यक्ष गौरव शर्मा, बजरंग दल अध्यक्ष यमन वर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

बता दें कि चिड़ावा के मैन मार्केट एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान के चेंजिंग रूम में कथित तौर पर महिला ग्राहक का वीडियो बनाने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया.

जानकारी के अनुसार, एक महिला अपने पति और बच्चों के साथ शनिवार शाम को खरीदारी के लिए चिड़ावा आई. वहीं, कपड़े पसंद करने के बाद महिला ट्रायल के लिए चेंजिंग रूम में गई. आरोप है कि इसी दौरान दुकान संचालक का पोता शाहरुख मणियार चेंजिंग रूम की छत में बने एक सुराख से आईफोन के जरिए वीडियो बना रहा था.

इसी दौरान महिला को हरकत पर शक हुआ तो उसने तुरंत अपने पति को सारी बात बताई. वहीं, पति ने आरोपी युवक कथित रूप से मोबाइल में वीडियो देखते हुए पाया गया, जिसके बाद पति ने मोबाइल छीना और पुलिस को सारी बात बताई.