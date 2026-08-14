Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /'केवल चुनाव में दिखते हैं', झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू ने अमित ओला को बताया 'बरसाती मेंढक', गरमाई सियासत!

'केवल चुनाव में दिखते हैं', झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू ने अमित ओला को बताया 'बरसाती मेंढक', गरमाई सियासत!

Jhunjhunu News: झुंझुनूं नगर परिषद सभापति पद सामान्य वर्ग में आने के बाद सियासी हलचल तेज है. विधायक राजेंद्र भांबू ने कांग्रेस नेता अमित ओला पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘बरसाती मेंढक’ बताया. बयान के बाद भाजपा-कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ने के संकेत हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 14, 2026, 12:43 PM IST | Updated:Aug 14, 2026, 12:43 PM IST
'केवल चुनाव में दिखते हैं', झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू ने अमित ओला को बताया 'बरसाती मेंढक', गरमाई सियासत!
Image Credit: विधायक राजेंद्र भांबू.

Jhunjhunu News: झुंझुनूं में पंचायत एवं निकाय चुनाव की आहट के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. नगर परिषद सभापति पद की लॉटरी सामान्य वर्ग में आने के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी भी बढ़ती नजर आ रही है. इसी बीच झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू ने कांग्रेस नेता अमित ओला की चुनावी सक्रियता पर निशाना साधा है.

अमित ओला को बताया ‘बरसाती मेंढक’
विधायक राजेंद्र भांबू ने अमित ओला की सक्रियता पर तंज कसते हुए उन्हें ‘बरसाती मेंढक’ करार दिया. उन्होंने कहा कि अमित ओला ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन नगरपालिका और पंचायत निकाय चुनाव के समय ही बीच-बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भांबू ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि झुंझुनूं में कांग्रेस या ओला परिवार का कुछ होने वाला है. हालांकि उन्होंने चुनाव को लोकतंत्र का हिस्सा बताते हुए कहा कि मैदान में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत है.

कांग्रेस की नीतियों पर भी साधा निशाना
विधायक भांबू ने कांग्रेस की राजनीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाई और लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया. उनके मुताबिक कांग्रेस के पास झुंझुनूं के विकास को लेकर कोई स्पष्ट विजन नहीं रहा. उन्होंने शहर में लंबे समय से अधूरे पड़े ऑडिटोरियम और ब्रिज जैसे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के पूर्व जनप्रतिनिधियों पर भी निशाना साधा.

सामान्य वर्ग की सीट को बताया शुभ संकेत
झुंझुनूं नगर परिषद सभापति पद के लिए सामान्य वर्ग की सीट आने को विधायक राजेंद्र भांबू ने भाजपा के लिए शुभ संकेत बताया. उनका कहना है कि सामान्य वर्ग के लिए सीट नहीं होने पर इस वर्ग के कई लोग चुनाव में अपेक्षाकृत कम रुचि लेते हैं.


अब सभापति पद सामान्य वर्ग के लिए होने से इस वर्ग के अधिक लोगों के चुनाव मैदान में उतरने और मतदान में उत्साह के साथ हिस्सा लेने की संभावना है.

भाजपा के अधिक उम्मीदवार जीतने का दावा
भांबू ने दावा किया कि सामान्य वर्ग के लिए सभापति पद आरक्षित होने से भाजपा के अधिक उम्मीदवारों के जीतने की संभावना बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि इससे शहर के अधिक वार्डों में कमल खिल सकता है. चुनावी तस्वीर वार्डों के आरक्षण और उम्मीदवारों के मैदान में उतरने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी.

दावेदारों ने शुरू किया संपर्क और बैठकों का दौर
जिला प्रमुख और निकाय प्रमुख चुनावों को लेकर आरक्षण की स्थिति साफ होने के साथ झुंझुनूं में संभावित दावेदार सक्रिय हो गए हैं. नेताओं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों ने संपर्क और बैठकों का दौर शुरू कर दिया है.

इसी के साथ भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज होने लगी है. राजेंद्र भांबू के बयान के बाद निकाय चुनाव से पहले दोनों प्रमुख दलों के बीच राजनीतिक टकराव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं. आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की सक्रियता और चुनावी मुद्दों के सामने आने के साथ झुंझुनूं की सियासत और गरमाने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान निकाय चुनाव: मेयर-सभापति के बाद अब वार्डों की बारी, DLB ने जिला कलेक्टरों को लिखा पत्र

डूंगरपुर निकाय चुनाव में बड़ा ट्विस्ट, सागवाड़ा में OBC महिला के लिए आरक्षित, 17 अगस्त को निकलेगी वार्ड लॉटरी

हनुमानगढ़ निकाय चुनाव 2026: महिला आरक्षित हुई सभापति सीट, जानिए किस शहर में कितने वार्ड और बूथ

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jhunjhunu news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में अगले 72 घंटे में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम की ताजा अपडेट
2
3
4
5