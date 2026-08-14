/'केवल चुनाव में दिखते हैं', झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू ने अमित ओला को बताया 'बरसाती मेंढक', गरमाई सियासत!

Jhunjhunu News: झुंझुनूं में पंचायत एवं निकाय चुनाव की आहट के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. नगर परिषद सभापति पद की लॉटरी सामान्य वर्ग में आने के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी भी बढ़ती नजर आ रही है. इसी बीच झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू ने कांग्रेस नेता अमित ओला की चुनावी सक्रियता पर निशाना साधा है.

अमित ओला को बताया ‘बरसाती मेंढक’

विधायक राजेंद्र भांबू ने अमित ओला की सक्रियता पर तंज कसते हुए उन्हें ‘बरसाती मेंढक’ करार दिया. उन्होंने कहा कि अमित ओला ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन नगरपालिका और पंचायत निकाय चुनाव के समय ही बीच-बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं.

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भांबू ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि झुंझुनूं में कांग्रेस या ओला परिवार का कुछ होने वाला है. हालांकि उन्होंने चुनाव को लोकतंत्र का हिस्सा बताते हुए कहा कि मैदान में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत है.

कांग्रेस की नीतियों पर भी साधा निशाना

विधायक भांबू ने कांग्रेस की राजनीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाई और लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया. उनके मुताबिक कांग्रेस के पास झुंझुनूं के विकास को लेकर कोई स्पष्ट विजन नहीं रहा. उन्होंने शहर में लंबे समय से अधूरे पड़े ऑडिटोरियम और ब्रिज जैसे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के पूर्व जनप्रतिनिधियों पर भी निशाना साधा.

सामान्य वर्ग की सीट को बताया शुभ संकेत

झुंझुनूं नगर परिषद सभापति पद के लिए सामान्य वर्ग की सीट आने को विधायक राजेंद्र भांबू ने भाजपा के लिए शुभ संकेत बताया. उनका कहना है कि सामान्य वर्ग के लिए सीट नहीं होने पर इस वर्ग के कई लोग चुनाव में अपेक्षाकृत कम रुचि लेते हैं.



अब सभापति पद सामान्य वर्ग के लिए होने से इस वर्ग के अधिक लोगों के चुनाव मैदान में उतरने और मतदान में उत्साह के साथ हिस्सा लेने की संभावना है.

भाजपा के अधिक उम्मीदवार जीतने का दावा

भांबू ने दावा किया कि सामान्य वर्ग के लिए सभापति पद आरक्षित होने से भाजपा के अधिक उम्मीदवारों के जीतने की संभावना बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि इससे शहर के अधिक वार्डों में कमल खिल सकता है. चुनावी तस्वीर वार्डों के आरक्षण और उम्मीदवारों के मैदान में उतरने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी.

दावेदारों ने शुरू किया संपर्क और बैठकों का दौर

जिला प्रमुख और निकाय प्रमुख चुनावों को लेकर आरक्षण की स्थिति साफ होने के साथ झुंझुनूं में संभावित दावेदार सक्रिय हो गए हैं. नेताओं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों ने संपर्क और बैठकों का दौर शुरू कर दिया है.

इसी के साथ भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज होने लगी है. राजेंद्र भांबू के बयान के बाद निकाय चुनाव से पहले दोनों प्रमुख दलों के बीच राजनीतिक टकराव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं. आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की सक्रियता और चुनावी मुद्दों के सामने आने के साथ झुंझुनूं की सियासत और गरमाने की संभावना है.