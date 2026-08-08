/EWS अधिकारों को लेकर जयपुर में सवर्ण पंचायत, झुंझुनूं से सैकड़ों लोग करेंगे शिरकत

Rajasthan News: राजस्थान पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा EWS आयोग के गठन की मांग को लेकर कल 9 अगस्त रविवार को जयपुर के सूर्य सिटी मैदान में आयोजित होने वाली सवर्ण पंचायत में झुंझुनूं जिले से बड़ी संख्या में विप्रबंधु भाग लेंगे.

जोशी भवन में विप्र फाउंडेशन की बैठक

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इस संबंध में झुंझुनूं जिला मुख्यालय के पुराना बस स्टैंड स्थित जोशी भवन में विप्र फाउंडेशन की बैठक संरक्षक एडवोकेट सुशील कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोजित हुई. विप्र फाउंडेशन जिला संयोजक उमाशंकर महमिया ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि जिलाध्यक्ष कमलकांत शर्मा की अगुवाई में झुंझुनूं जिले से सैंकड़ों की तादाद में समाजबंधु 9 अगस्त को सुबह 11 बजे जयपुर-अजमेर रोड स्थित सूर्य सिटी मैदान में आयोजित होने वाली स्वर्ण पंचायत में शामिल होने जयपुर कूच करेंगे.

जयपुर में आयोजित सवर्ण पंचायत में सवर्ण समाज के प्रतिनिधि लेंगे भाग

समाजबंधुओं को जयपुर पहुंचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. बैठक में विप्र फाउंडेशन जिलाध्यक्ष कमलकांत शर्मा सहित पदाधिकारियों ने कहा कि EWS के अधिकारों की रक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले भर में ब्राह्मण समाज ने ईडब्ल्यूएस के मुद्दे को लेकर संगठित आंदोलन प्रारंभ किया था. इस क्रम में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भी प्रेषित किया गया था.

जिला संयोजक उमाशंकर महमिया ने बताया कि जयपुर में आयोजित सवर्ण पंचायत में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य सहित सवर्ण समाज के प्रतिनिधि भाग लेंगे. सवर्ण पंचायत में EWS के अधिकारों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा आगामी आंदोलन की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

बैठक में इन लोगों की रही उपस्थिति

बैठक में संगठन महामंत्री रामगोपाल महमिया, जिला कोषाध्यक्ष राकेश सहल, जिला मंत्री एडवोकेट नीरज शर्मा, रमेश चौमाल, शिक्षाविद श्यामसुंदर शर्मा, एडवोकेट रवि शुक्ला, सुरेन्द्र जोशी, तहसील अध्यक्ष अनिल जोशी शहर अध्यक्ष अमित पांडेय, प्रमोद चोटिया, लक्ष्मीकांत शर्मा, पंकज शर्मा, चेतन शर्मा, रवि शर्मा मंडावा सहित अनेक पदाधिकारी एवं समाजबंधु उपस्थित रहे.

