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झुंझुनूं में दर्दनाक हादसा, 11 केवी लाइन की चपेट में आए तीन युवक, दो चचेरे भाइयों की मौत

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के पिलानी में 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से दो चचेरे भाइयों, सतीश कुमार और ऋतिक नायक की मौत हो गई, जबकि साहिल नायक गंभीर रूप से घायल है. तीनों सतीश को छत से सुरक्षित उतारने का प्रयास कर रहे थे. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jul 14, 2026, 01:27 PM|Updated: Jul 14, 2026, 01:27 PM
झुंझुनूं में दर्दनाक हादसा, 11 केवी लाइन की चपेट में आए तीन युवक, दो चचेरे भाइयों की मौत
Image Credit: पिलानी में 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में 3 भाई आए.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के पिलानी कस्बे में एक दर्दनाक हादसे में 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई, जबकि उनका एक अन्य रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद पूरे कस्बे में शोक का माहौल है. घायल का झुंझुनूं के एक निजी अस्पताल में उपचार जारी है.

मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक छत पर पहुंच गया था

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जानकारी के अनुसार, पूर्व पार्षद राजकुमार नायक का भतीजा सतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था. वह घर से निकलकर भगत सिंह सर्किल के पास स्थित एक दो मंजिला मकान की छत पर पहुंच गया. परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. इसी दौरान उसका चचेरा भाई ऋतिक नायक और साहिल नायक उसे खोजते हुए वहां पहुंचे.

बचाने के दौरान हुआ हादसा

बताया गया कि ऋतिक और साहिल सतीश को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास कर रहे थे. इसी बीच सतीश छत से नीचे की ओर लटक गया. उसे बचाने के लिए दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसी दौरान सतीश का पैर पास से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन से छू गया. तेज करंट लगने से तीनों युवक नीचे गिर पड़े.

अस्पताल ले जाने के बाद दो की मौत

घटना के तुरंत बाद तीनों को बिरला अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें झुंझुनूं रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान सतीश कुमार और ऋतिक ने दम तोड़ दिया, जबकि साहिल की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका उपचार जारी है.

इकलौता बेटा था ऋतिक, खेलों में बना चुका था पहचान

परिजनों के अनुसार, ऋतिक नायक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. वह एथलेटिक्स का प्रतिभाशाली खिलाड़ी था और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता था. उसने जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक भी हासिल किया था. वहीं सतीश कुमार कैटरिंग का कार्य करता था और पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था.

पुलिस कर रही मामले की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारणों और घटनाक्रम की विस्तृत पड़ताल की जा रही है. इस दर्दनाक घटना से परिजनों के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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