Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /झुंझुनूं के छोरे सौरभ कस्वां का चीन में जलवा कायम, फिलीपींस को हराकर भारत क्वार्टर फाइनल में

झुंझुनूं के छोरे सौरभ कस्वां का चीन में जलवा कायम, फिलीपींस को हराकर भारत क्वार्टर फाइनल में

चीन में आयोजित अंडर-18 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में झुंझुनूं के पिलानी निवासी सौरभ कस्वां ने लगातार तीसरे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए फिलीपींस के खिलाफ 31 अंक बनाए. उनके दमदार खेल की बदौलत भारत ने 3-2 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. सौरभ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jul 14, 2026, 08:38 PM|Updated: Jul 14, 2026, 08:38 PM
झुंझुनूं के छोरे सौरभ कस्वां का चीन में जलवा कायम, फिलीपींस को हराकर भारत क्वार्टर फाइनल में
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: चीन में आयोजित अंडर-18 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में झुंझुनूं जिले के पिलानी निवासी सौरभ कस्वां का शानदार प्रदर्शन लगातार तीसरे मैच में भी जारी रहा. मंगलवार को फिलीपींस के खिलाफ बेहद रोमांचक मुकाबले में सौरभ ने ऐसा दमदार खेल दिखाया कि फिलीपींस की टीम उनके आक्रमण का कोई जवाब नहीं ढूंढ़ सकी.

सौरभ के सनसनीखेज प्रदर्शन की बदौलत भारत ने फिलीपींस को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. मैच में सौरभ कस्वां ने 31 अंक जुटाए और भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े नायक बने. उनके सटीक अटैक, धारदार सर्विस, मजबूत ब्लॉक और निर्णायक डिफेंस ने पूरे मुकाबले में फिलीपींस की टीम को लगातार दबाव में रखा. हर महत्वपूर्ण मौके पर सौरभ ने टीम के लिए अंक जुटाए और भारत को यादगार जीत दिलाई.

Add Zee News as a Preferred Source

प्लेयर ऑफ द मैच
उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. सौरभ के पिता जितेंद्र कस्वां ने बताया कि सौरभ लगातार तीसरे मैच में भी बेहतरीन फॉर्म में हैं. उन्होंने बहरीन के खिलाफ 16, ईरान के विरुद्ध 21 और फिलीपींस के खिलाफ 31 अंक हासिल किए हैं. इस तरह तीन मुकाबलों में सौरभ अब तक 68 अंक अपने नाम कर चुके हैं.

गौरतलब है कि भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में बहरीन को 3-1 से हराया था, जबकि दूसरे मुकाबले में ईरान से हार का सामना करना पड़ा. अब भारत ने फिलीपींस को हराकर अंतिम आठ में प्रवेश कर लिया है, जहां गुरुवार को क्वार्टर फाइनल में जापान से मुकाबला होगा. विशेष बात यह है कि राजस्थान से भारतीय टीम में सौरभ कस्वां एकमात्र खिलाड़ी हैं.

पूरे राजस्थान में खुशी की लहर
चीन में उनके लगातार शानदार प्रदर्शन से न केवल पिलानी और झुंझुनूं बल्कि पूरे राजस्थान में खुशी की लहर है. खेल प्रेमियों को अब उम्मीद है कि सौरभ की इसी लय के दम पर भारतीय टीम चैंपियनशिप में और बड़ा इतिहास रचेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Jhunjhunu: 26 लाख के जेवर चोरी का मामला, पुलिस कांस्टेबल संदीप निलंबित

झुंझुनूं में दर्दनाक हादसा, 11 केवी लाइन की चपेट में आए तीन युवक, दो चचेरे भाइयों की मौत

'डाकघर या अकादमी किसे निशाना बनाऊं...' लॉरेंस गैंग के नाम पर डिफेंस कोचिंग संचालक को मिली धमकी

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना हुआ धड़ाम, चांदी में आई बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान में ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल, क्यों थम गए 10 हजार ट्रकों के पहिए, जानें क्या-क्या है मांगें

जगन गुर्जर हत्याकांड: पगड़ी रस्म के बाद धौलपुर में तनाव, बाड़ी कूच पर निकले लोग, प्रशासन ने संभाला मोर्चा

सीकर के खेत में दिखा हैरान कर देने वाला नजारा! 1 घंटे तक फन उठाकर अठखेलियां करता रहा सांपों का जोड़ा

विमल पान मसाला केस में अपडेट, कोर्ट में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जवाब पेश

चित्तौड़गढ़ के शनि धाम आली में खुला मासिक भंडार, 22 लाख से ज्यादा की नकद भेंट मिले, भंडार गणना अभी जारी

राजस्थान में बारिश पर लगा ब्रेक! अगले 5-6 दिन मौसम शुष्क, इन जिलों में हल्की बारिश के आसार

बीकानेर में रातोंरात रोहित गोदारा के घर पर चला बुलडोजर, जांच में जुटी पुलिस

मानसरोवर के इक्का क्लब में बर्थडे पार्टी के दौरान युवक की हत्या, ओपन जेल के दो सजायाफ्ता कैदी भी मिले

राजस्थान में थमी बारिश की रफ्तार, अब कब होगी झमाझम बारिश? जानिए मौसम का नया अपडेट

आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 83 प्रहर अधिकारियों की तबादला सूची जारी

जोधपुर में दर्दनाक हादसा, पानी के होद में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग पर CM भजनलाल का बड़ा फैसला

देलवाड़ा मंदिर में घुसा था 14 फीट लंबा अजगर, बोरे में हुआ कैद

सोना हुआ सस्ता, चांदी ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

Alwar: GST अफसर के घर डकैती का पुलिस ने आरोपियों से कराया सीन रीक्रिएट, देखने उमड़ी भीड़

पुलिस लाइन में कांस्टेबल ने साथी पर किया चाकू से हमला, BAP सांसद राजकुमार रोत का गनमैन घायल

राजस्थान में मानसून ने ली ब्रेक! जानिए कब फिर होगी झमाझम बारिश

राजस्थान में आज चुनाव हो तो कांग्रेस जीतेगी- सचिन पायलट

रीको में बिजली संकट से हाहाकार! बार-बार कटौती से भड़के उद्योग संचालक, आंदोलन की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश पर ब्रेक, अब धूलभरी हवाओं का अलर्ट! जानिए आपके जिले का हाल

कोटा में चारागाह भूमि पर चला बुलडोजर, दो अवैध मकान ध्वस्त, दो को कोर्ट से मिली राहत

जोधपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, जबरदस्त टक्कर से स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे, 5 की मौत

तबादले बंद... लेकिन सियासत जारी! BJP कार्यालय में उमड़ी भीड़, तीन मंत्रियों को किया तलब

बाड़मेर में हैवानियत की हदें पार! चलती गाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में छोड़ भागा आरोपी!

आखिरी वीडियो में छलका कीर्ति का दर्द! बोला- मुरलीधर, उसकी पत्नी और बेटे की वजह से दे रहा हूं जान

बालोतरा में डंपर से टकराई तेज रफ्तार स्कोर्पियो, 5 युवकों की दर्दनाक मौत, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV

सवाई माधोपुर में ट्रांसफर लिस्ट जारी होते ही अवैध बजरी का परिवहन क्यों ?

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

जयपुर के बस्सी में अवैध खनन पर खान विभाग का शिकंजा, 98 मामले दर्ज, 83 वाहन जब्त

आमेर के मावठा सरोवर में SDRF का हाई-लेवल मॉक ड्रिल, रेस्क्यू ऑपरेशन देख पर्यटकों में मची हलचल

Gold Silver Price Today: औंधे मुंह गिरी सोने की कीमतें, चांदी बर्फ की तरह जमी, जानें जयपुर सर्राफा बाजार का आज का रेट

Churu: इकलौते गणित शिक्षक के तबादले पर भड़के ग्रामीण, 24 घंटे का अल्टीमेटम

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज! शाम से आंधी-बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बादल

राजस्थान ऊर्जा विभाग में बड़ा फेरबदल, जयपुर डिस्कॉम की बदली पूरी टीम

आखिर क्यों तबादलों पर मचा बवाल? राजस्थान के कई जिलों में स्कूलों पर लगे ताले

जयपुर में जल्द ही लॉन्च होगी भारत टैक्सी, Ola-Uber से सस्ता होगा सफर, नहीं लगेगा कोई कमीशन और हिडन चार्ज

जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन पर बड़ा बदलाव, अब उतरते ही मिनटों में मिलेगी कैब!

नरेश मीणा को बड़ा झटका! समरावता मामले में जमानत रद्द, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

राजस्थान में तबादलों की बड़ी लिस्ट जारी! दो विभागों में 300 से ज्यादा कार्मिकों का हुआ फेरबदल

तो आखिर क्यों पैरालिम्पिक मेडलिस्ट मोना अग्रवाल को धरने पर बैठना पड़ा ?

TAGS:
Jhunjhunu News
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झुंझुनूं के छोरे सौरभ कस्वां का चीन में जलवा कायम, फिलीपींस को हराकर भारत क्वार्टर फाइनल में
Jhunjhunu News
2
Deedwana News
3
cm bhajanlal sharma
4
Rajasthan crime
5
Rajasthan News