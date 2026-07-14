/झुंझुनूं के छोरे सौरभ कस्वां का चीन में जलवा कायम, फिलीपींस को हराकर भारत क्वार्टर फाइनल में

Jhunjhunu News: चीन में आयोजित अंडर-18 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में झुंझुनूं जिले के पिलानी निवासी सौरभ कस्वां का शानदार प्रदर्शन लगातार तीसरे मैच में भी जारी रहा. मंगलवार को फिलीपींस के खिलाफ बेहद रोमांचक मुकाबले में सौरभ ने ऐसा दमदार खेल दिखाया कि फिलीपींस की टीम उनके आक्रमण का कोई जवाब नहीं ढूंढ़ सकी.

सौरभ के सनसनीखेज प्रदर्शन की बदौलत भारत ने फिलीपींस को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. मैच में सौरभ कस्वां ने 31 अंक जुटाए और भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े नायक बने. उनके सटीक अटैक, धारदार सर्विस, मजबूत ब्लॉक और निर्णायक डिफेंस ने पूरे मुकाबले में फिलीपींस की टीम को लगातार दबाव में रखा. हर महत्वपूर्ण मौके पर सौरभ ने टीम के लिए अंक जुटाए और भारत को यादगार जीत दिलाई.

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प्लेयर ऑफ द मैच

उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. सौरभ के पिता जितेंद्र कस्वां ने बताया कि सौरभ लगातार तीसरे मैच में भी बेहतरीन फॉर्म में हैं. उन्होंने बहरीन के खिलाफ 16, ईरान के विरुद्ध 21 और फिलीपींस के खिलाफ 31 अंक हासिल किए हैं. इस तरह तीन मुकाबलों में सौरभ अब तक 68 अंक अपने नाम कर चुके हैं.

गौरतलब है कि भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में बहरीन को 3-1 से हराया था, जबकि दूसरे मुकाबले में ईरान से हार का सामना करना पड़ा. अब भारत ने फिलीपींस को हराकर अंतिम आठ में प्रवेश कर लिया है, जहां गुरुवार को क्वार्टर फाइनल में जापान से मुकाबला होगा. विशेष बात यह है कि राजस्थान से भारतीय टीम में सौरभ कस्वां एकमात्र खिलाड़ी हैं.

पूरे राजस्थान में खुशी की लहर

चीन में उनके लगातार शानदार प्रदर्शन से न केवल पिलानी और झुंझुनूं बल्कि पूरे राजस्थान में खुशी की लहर है. खेल प्रेमियों को अब उम्मीद है कि सौरभ की इसी लय के दम पर भारतीय टीम चैंपियनशिप में और बड़ा इतिहास रचेगी.

