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पिलानी में कांटेदार तारों में तड़प रहा था कार की टक्कर से घायल युवक, मसीहा बनकर आए अरविंद नेहरा ने ऐसे बचाई जान!

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के पिलानी में सड़क हादसे के बाद घायल युवक सड़क पर तड़पता रहा. इसी दौरान शिक्षक अरविंद कुमार नेहरा ने उसे समय पर अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई और परिजनों के आने तक मदद करते रहे.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: May 17, 2026, 12:43 PM|Updated: May 17, 2026, 12:43 PM
पिलानी में कांटेदार तारों में तड़प रहा था कार की टक्कर से घायल युवक, मसीहा बनकर आए अरविंद नेहरा ने ऐसे बचाई जान!
Image Credit: jhunjhunu

Jhunjhunu News: जिले के पिलानी क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद एक शिक्षक की संवेदनशीलता और इंसानियत की मिसाल देखने को मिली. जहां अक्सर सड़क दुर्घटनाओं के बाद लोग मदद करने के बजाय वीडियो और रील बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, वहीं एक शिक्षक ने घायल युवक को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने में अहम भूमिका निभाई.

मामला पिलानी क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार झेरली निवासी योगेंद्र पुत्र राजपाल हरिनगर क्षेत्र में मजदूरी का काम करने के बाद बाइक से वापस पिलानी लौट रहा था. इसी दौरान ग्लाइडिंग क्लब के पास पिलानी से बास खेड़ला की ओर जा रही एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

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सड़क किनारे तारों में जा घुसी बाइक
हादसा इतना भीषण था कि टक्कर लगते ही बाइक सड़क किनारे लगे कांटेदार तारों में जा घुसी. वहीं योगेंद्र गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. उसके सिर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं.

घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. हादसे वाली जगह सुनसान होने के कारण घायल युवक को तुरंत मदद नहीं मिल सकी और वह काफी देर तक सड़क पर दर्द से तड़पता रहा.

शिक्षक ने रोकी गाड़ी और बचाई जान
इसी दौरान वहां से गुजर रहे शिक्षक अरविंद कुमार नेहरा की नजर घायल युवक पर पड़ी. उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी गाड़ी रोकी और घायल की मदद के लिए आगे आए. अरविंद नेहरा ने सबसे पहले युवक की स्थिति संभाली और फिर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया. समय पर इलाज मिलने से युवक की जान बच सकी.

परिजनों के आने तक अस्पताल में रहे मौजूद
शिक्षक की संवेदनशीलता यहीं खत्म नहीं हुई. वह अस्पताल में घायल युवक के परिजनों के पहुंचने तक मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने उपचार सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाओं में भी सहयोग किया.

स्थानीय लोगों ने शिक्षक के इस मानवीय कार्य की सराहना की है. लोगों का कहना है कि आज के समय में जहां सड़क हादसों के दौरान लोग तमाशबीन बने रहते हैं, वहां अरविंद नेहरा ने इंसानियत की मिसाल पेश की है.

समाज के लिए बना प्रेरणा का संदेश
यह घटना समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी छोड़ गई है कि सड़क हादसे के समय घायल व्यक्ति की तुरंत मदद करना सबसे बड़ा मानव धर्म है. समय पर अस्पताल पहुंचाने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है. शिक्षक के इस कदम ने एक बार फिर यह साबित किया कि संवेदनशीलता और मानवता आज भी समाज में जिंदा है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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