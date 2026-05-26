/Jhunjhunu: बकरा ईद से पहले तस्करी का बड़ा खेल, मुंह बांधकर कंटेनर में भर रखे थे ऊंट!

Jhunjhunu News: बकरा ईद से पहले राज्य पशु ऊंट तस्करी के खिलाफ झुंझुनूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. सुलताना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर में भरकर ले जाए जा रहे 6 ऊंट-ऊंटनियों को मुक्त कराया है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर कंटेनर भी जब्त कर लिया.

सूचना के आधार पर कार्रवाई

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प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने ऊंटों को मेवात क्षेत्र में बिक्री के लिए ले जाना स्वीकार किया है. जिला पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई. सुलताना थानाधिकारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि ग्राम किठाना के मेघवालों के मोहल्ले में एक कंटेनर में कुछ लोग ऊंट भर रहे हैं और उनके मुंह बांध रखे हैं.

सभी ऊंटों के बंधे हुए थे मुंह

सूचना मिलते ही एएसआई अनिल कुमार मय जाप्ता मौके पर पहुंचे. वहां एचआर-66-सी-3091 नंबर का कंटेनर खड़ा मिला. कंटेनर के पास ऊंटों को चढ़ाने के लिए मिट्टी का अस्थायी रैंप बनाया गया था. मौके पर देखा गया कि कुछ लोग ऊंटों को जबरन कंटेनर में चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे. सभी ऊंटों के मुंह बंधे हुए थे। तीन नर ऊंट और तीन मादा ऊंटनियों के शरीर पर रगड़ और चोटों के निशान मिले तथा वे घायल अवस्था में थे. पुलिस ने मौके पर मौजूद कंटेनर चालक प्रवीण कुमार यादव से पूछताछ की.

मेवात ले जाए जा रहे थे ऊंट

पूछताछ में उसने बताया कि ऊंटों को आसपास के गांवों से खरीदकर मेवात क्षेत्र में ले जाया जा रहा था. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ ऊंटों की खरीद-फरोख्त का काम करता है और बकरीद के मौके पर बिक्री के उद्देश्य से इन्हें नूंह-मेवात ले जाया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने छह ऊंटों को मुक्त कराकर श्याम गौशाला, सुलताना में सुरक्षित भिजवाया.

साथ ही कंटेनर को जब्त कर प्रवीण कुमार यादव, बाबूलाल, नजर मोहम्मद, विशाल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और इससे पहले कितनी बार इस तरह की तस्करी को अंजाम दिया जा चुका है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और ऊंट तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.