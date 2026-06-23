/झुंझुनूं में नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे दो बदमाश गिरफ्तार, अवैध कट्टा और कारतूस बरामद

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले में सुलताना थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक स्विफ्ट कार बरामद की है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक हिस्ट्रीशीटर भी शामिल है, जिसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुई कार्रवाई

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यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर के निर्देशन में और सुलताना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में अंजाम दी गई. पुलिस के अनुसार क्षेत्र में अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान चनाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी.

संदिग्ध कार की सूचना मिलने पर बढ़ाई सतर्कता

नाकाबंदी के दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि लोयल की ओर से आ रही सफेद रंग की एक स्विफ्ट कार में सवार दो युवकों के पास अवैध हथियार हो सकते हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और डीएसटी टीम ने वाहन पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसके नाकाबंदी स्थल तक पहुंचने का इंतजार किया.

रुकने का इशारा मिलते ही भागने का प्रयास

पुलिस के मुताबिक जैसे ही संदिग्ध स्विफ्ट कार नाकाबंदी स्थल पर पहुंची, उसे रोकने का संकेत दिया गया. हालांकि चालक ने वाहन रोकने के बजाय कार को वापस मोड़ लिया और तेज गति से वहां से निकलने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत पीछा शुरू किया और आगे-पीछे से घेराबंदी कर वाहन को रुकवा लिया.

अंधेरे का फायदा उठाकर भागे, फिर भी नहीं बच सके

कार रुकने के बाद दोनों युवक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने लगे. लेकिन पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उनका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर दोनों को पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी पहचान विजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह निवासी सोमणसर, थाना भालेरी, जिला चूरू के रूप में बताई.

तलाशी में मिला अवैध हथियार

पुलिस द्वारा की गई तलाशी में आरोपियों के पास से एक अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ. जब आरोपियों से हथियार रखने के संबंध में लाइसेंस या वैध अनुमति पत्र मांगा गया तो वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हथियार, कारतूस और स्विफ्ट कार को जब्त कर लिया.

हिस्ट्रीशीटर निकला एक आरोपी

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी विजेंद्र सिंह भालेरी थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ चूरू और बीकानेर जिलों में कुल आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की जांच जारी है.