/2 साल तक कबाड़ी बनकर करता रहा रेकी, फिर हथियारबंद गैंग से करवाई डकैती, झुंझुनूं में करोड़ों की डकैती का खुलासा

Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं शहर में पीपली चौक क्षेत्र में हुई सनसनीखेज करोड़ों रुपये की डकैती के मामले का कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अंतरराज्यीय गिरोह के छह शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश किया है. जांच में सामने आया कि गिरोह का एक सदस्य पिछले करीब दो वर्षों से झुंझुनूं में कबाड़ी और पुराने मोबाइल खरीदने-बेचने का काम कर रहा था. इसी दौरान उसने इलाके के लोगों की गतिविधियों और टारगेट मकान की पूरी जानकारी जुटाई. इसके बाद करीब एक महीने तक डकैती की योजना बनाई गई और उत्तर प्रदेश से हथियारबंद बदमाशों को बुलाकर वारदात को अंजाम दिया गया.



पिस्टल की नोक पर परिवार को बनाया बंधक

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पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर ने बताया कि 21 जून 2026 की रात मलसीसर रोड स्थित गाय वाली मूर्ति के पास एक मकान में 4 से 5 हथियारबंद बदमाश घुस गए. आरोपियों ने परिवार के सदस्यों को पिस्टल की नोक पर बंधक बना लिया और महिलाओं से सोने-चांदी के आभूषण, नकदी, मोबाइल फोन तथा बैंक से जुड़े दस्तावेज लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत विशेष जांच शुरू कर दी.



200 से अधिक CCTV फुटेज और तकनीकी जांच से मिला सुराग

वारदात के बाद पुलिस ने पांच विशेष टीमें गठित कीं. जांच में एफएसएल, एमओबी, साइबर सेल और डॉग स्क्वायड की मदद ली गई. पुलिस ने झुंझुनूं के अलावा हिसार, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, जयपुर, नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैले क्षेत्रों के 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले. साथ ही टोल प्लाजा के डेटा और तकनीकी सर्विलांस का विश्लेषण किया गया. लगातार जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों की गतिविधियों के महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर पूरी साजिश का खुलासा हुआ.



कबाड़ी ने दी थी अंदरूनी जानकारी

जांच में सामने आया कि आरोपी आरिफ लंबे समय से झुंझुनूं में कबाड़ी का काम कर रहा था. इस दौरान उसने इलाके में लोगों का विश्वास जीतते हुए टारगेट मकान और परिवार की दिनचर्या की पूरी जानकारी जुटाई. इसके बाद उसने उत्तर प्रदेश के हार्डकोर अपराधी जाहिद उर्फ लंबू और सरफराज उर्फ भुट्टन सहित अन्य साथियों के साथ मिलकर डकैती की योजना बनाई. वारदात से पहले कई बार इलाके की रेकी की गई ताकि अपराध को बिना किसी बाधा के अंजाम दिया जा सके.



दिल्ली-अलवर एक्सप्रेसवे पर दबोचे गए मुख्य आरोपी

पुलिस ने सबसे पहले राशिद कुरैशी, सतार और सरफराज उर्फ भुट्टन को गिरफ्तार किया. पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर दिल्ली-अलवर एक्सप्रेसवे पर नाकाबंदी कर मुख्य आरोपी राजीव उर्फ राजू खट्टा, जाहिद उर्फ लंबू और आरिफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई दो स्कॉर्पियो गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं. पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी जाहिद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ लूट, चोरी और डकैती के करीब 16 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं.



गिरोह के अन्य सदस्यों और लूट के माल की तलाश जारी

पुलिस के अनुसार यह गिरोह बेहद संगठित तरीके से वारदात को अंजाम देता था. डकैती के दौरान कुछ आरोपी मकान के अंदर मौजूद थे, जबकि अन्य सदस्य हाईवे के पास बैकअप के रूप में तैनात थे ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत फरार हो सकें. घटना के बाद सभी आरोपी अलग-अलग स्थानों पर छिप गए थे, लेकिन तकनीकी ट्रैकिंग, सीसीटीवी विश्लेषण और लगातार निगरानी के जरिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में सफल रही. फिलहाल पुलिस आरोपियों से लूटे गए जेवर, नकदी, हथियार और गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है.

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