Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /मनचलों पर "काल" बनकर टूटी पुलिस की "कालिका यूनिट" टीम, 4 आरोपियों को हिरासत में लिया

मनचलों पर "काल" बनकर टूटी पुलिस की "कालिका यूनिट" टीम, 4 आरोपियों को हिरासत में लिया

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के पिलानी में महिला सुरक्षा को लेकर कालिका यूनिट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्राओं का पीछा करने और उनसे अभद्रता करने वाले चार युवकों को हिरासत में लिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Sandeep Kedia
Published:Jul 28, 2026, 06:13 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 06:13 PM IST
मनचलों पर "काल" बनकर टूटी पुलिस की "कालिका यूनिट" टीम, 4 आरोपियों को हिरासत में लिया
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के पिलानी थाना क्षेत्र में महिला सुरक्षा को लेकर कालिका यूनिट ने मंगलवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अलग-अलग स्थानों से चार मनचलों को हिरासत में लिया. पहली कार्रवाई में बस से आने-जाने वाली छात्राओं का पिछले पांच दिनों से पीछा कर रहे दो युवकों को सूचना मिलने के बाद महज पांच मिनट में दबोच लिया गया. वहीं दूसरी कार्रवाई में स्कूल की छुट्टी के बाद छात्राओं से अभद्रता करने और तेज रफ्तार से शिफ्ट गाड़ी चलाने वाले हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार दो युवकों को भी थाने लाया गया. दोनों मामलों में पुलिस आगामी कानूनी कार्रवाई कर रही है.

छात्राओं से अभद्रता करने वाले युवक डिटेन

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 8:25 बजे परिजनों ने पिलानी थाने में सूचना दी कि बेरी-पिलानी रोड पर दो युवक पिछले पांच दिनों से रोजाना बस में आने-जाने वाली छात्राओं का पीछा कर उन्हें परेशान कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पिलानी थाने की कालिका यूनिट की महिला कांस्टेबल अनीता और महिला कांस्टेबल मंजू महज पांच मिनट में स्कूटी से मौके पर पहुंच गईं. मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि दोनों युवक बाइक पर सवार होकर बस का पीछा कर रहे थे.

महिला पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी स्कूटी बाइक के आगे लगाकर दोनों युवकों को रोक लिया और पूछताछ की. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों को हिरासत में लेकर पिलानी थाने लाया गया. जहां उनसे पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मंगलवार को ही दोपहर में छात्राओं ने दूरभाष के माध्यम से कालिका यूनिट को सूचना दी कि स्कूल की छुट्टी के बाद हरियाणा नंबर की स्विफ्ट गाड़ी में सवार दो युवक छात्राओं से बदसलूकी करते हैं. तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं तथा गलत इशारे कर उन्हें परेशान करते हैं.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कालिका यूनिट

सूचना मिलते ही महिला कांस्टेबल अनीता के नेतृत्व में कालिका टीम तुरंत मौके पर पहुंची. वहां दोनों युवक गाड़ी घुमाते हुए मिले. जिन्हें तत्काल हिरासत में लेकर पिलानी थाने लाया गया. पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है. महिला कांस्टेबल अनीता ने बताया कि कालिका यूनिट कॉलेज, स्कूल, कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगातार निगरानी रख रही है.

उन्होंने छात्राओं, महिलाओं और उनके परिजनों से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति पीछा करने, छेड़छाड़ करने या अभद्र व्यवहार करने जैसी हरकत करे, तो इसकी सूचना तुरंत कालिका टीम को दें. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

बसों में पैनिक बटन लगाने की अपील

कालिका टीम ने सभी बस संचालकों से अपनी बसों में पैनिक बटन अनिवार्य रूप से लगाने की अपील की है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में जिन बसों में पैनिक बटन नहीं मिलेगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पैनिक बटन दबाते ही सूचना सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी, जिससे पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई कर सकेगी.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:कोटा में 15 सेकेंड का खूनी खेल! स्कूटी सवार युवक पर चाकू से हमला, ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! 19 जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

घर से बाहर सो रही महिला का चाकू से काट डाला गला, मासूम बच्ची पर भी जानलेवा हमला

राजस्थान के 17 जिलों को भिगोने आ रहे हैं काले बादल, भयंकर आधी-तूफान के साथ बरसेंगे बदरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

'कम दहेज लाई थी'... क्या इसी वजह से चली गई प्रियंका की जान? कोर्ट के आदेश से बड़ा एक्शन

झुंझुनूं में जमीन विवाद का VIDEO VIRAL, पुलिस पर गंभीर आरोप, कलेक्टर-SP तक पहुंचा मामला

करौली में PM आवास योजना पर बवाल, क्या कर्मचारियों के रिश्तेदारों को मिला फायदा?

एक साथ 10 लोग बीमार... हनुमानगढ़ के गांव में मचा हड़कंप, छाछ पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

राजस्थान में मानसून फिर से हुआ सक्रिय, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: भयंकर बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! एक्टिव हो गया है मानसून, IMD ने जारी किया अलर्ट

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

क्या जाएगी मदन दिलावर की कुर्सी? इस्तीफे की मांग ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी में 10वीं डिलीवरी पर अड़ी 9 बच्चों की मां, सिजेरियन से इनकार

दो हत्याएं, तीन आरोपी और चौंकाने वाला राज! मर्डर के बाद YouTube पर सीख रहे थे बचने के तरीके

परीक्षा देकर घर लौट रही बीए छात्रा की सड़क हादसे में मौत, पिता घायल, ट्रोला चालक फरार

कोटा में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष, युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार, हालत नाजुक

अमायरा मौत मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला, ACJM-10 में सुनवाई पूरी

किरोड़ी लाल ने रीट पेपर लीक पर अमित शाह को लिखी चिट्ठी, डोटासरा और सुभाष गर्ग पर गंभीर आरोप

सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा! 11 केवी करंट की चपेट में आया परिवार, एक की मौत, महिला गंभीर

छबड़ा में आवारा कुत्ते का खौफ! मासूम बच्चे पर झपटा, बचाने दौड़ी मां पर भी किया हमला

भिवाड़ी में दिनभर जमकर लड़े नए नवेले पति-पत्नी, रात में मिली शख्स की लाश, मचा हड़कंप

आदिवासी इलाके में बिना बच्चों वाला सरकारी स्कूल, फ्री की सैलरी ले रहे टीचर्स

'BJP का युवा राष्ट्रभक्त, कांग्रेस का युवा...' मदन राठौड़ के बयान से मचा सियासी बवाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 28 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का हाल

किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे किसान, SDM को सौंपा ज्ञापन

नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! दो से ज्यादा बच्चों वालों को मिली चुनाव लड़ने की छूट

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

राजस्थान में मानसून का कहर जारी! बाड़मेर-जैसलमेर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

कोटा में 15 सेकेंड का खूनी खेल! स्कूटी सवार युवक पर चाकू से हमला, ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

कोटा मुक्तिधाम से फिर गायब हुईं अस्थियां, दाह संस्कार के बाद काले कपड़े और तंत्र-मंत्र के मिले निशान

क्या खत्म हो जाएगी देश की दुर्लभ सफेद ऊंट नस्ल? वैज्ञानिकों ने बचाने के लिए शुरू किया मिशन

सावन में राजस्थान के रेल यात्रियों की बल्ले-बल्ले, हरिद्वार-ऋषिकेश रूट पर बढ़ेंगी ट्रेन सुविधाएं

अलवर में ओवरलोड स्कूल टेंपो बना काल, एलकेजी छात्र की दर्दनाक मौत

PM श्री स्कूल में पढ़ने की जगह छात्रा लगा रही है झाड़ू, वायरल वीडियो ने खोल दी एजुकेशन सिस्टम की पोल

झुंझुनूं बना ATREE के साथ जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला, स्थानीय घास से बढ़ेगा दूध उत्पादन!

जयपुर में मौसम लेगा यू-टर्न! तेज बारिश और 50 KM की हवाओं का अलर्ट जारी

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026: 15 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, 5 साल की संविदा सेवा के बाद कर्मचारी होंगे पक्के

TAGS:
Jhunjhunu news
Rajasthan news
rajasthan police

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मनचलों पर "काल" बनकर टूटी पुलिस की "कालिका यूनिट" टीम, 4 आरोपियों को हिरासत में लिया
Jhunjhunu news
2
Gold Silver Price
3
Jaipur news
4
Jhunjhunu news
5
Rajasthan Weather