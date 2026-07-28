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झुंझुनूं में निजी स्कूल संचालकों का बड़ा प्रदर्शन, करीब 1000 स्कूल बंद रहे

झुंझुनूं में मंगलवार को निजी स्कूल संचालकों ने राज शाला संबलन एप के जरिए बार-बार होने वाली जांच, आरटीई की लंबित भुगतान राशि और डीटीओ कार्यालय व वाहन फिटनेस सेंटर को एक ही स्थान पर संचालित करने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Jul 28, 2026, 05:26 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 05:26 PM IST
झुंझुनूं में निजी स्कूल संचालकों का बड़ा प्रदर्शन, करीब 1000 स्कूल बंद रहे
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राज शाला संबलन एप के माध्यम से निजी स्कूलों की बार-बार जांच, आरटीई (RTE) की लंबित भुगतान राशि और डीटीओ कार्यालय व फिटनेस सेंटर को एक ही स्थान पर संचालित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को झुंझुनूं जिले के निजी स्कूल संचालकों ने बड़ा प्रदर्शन किया. जिले की करीब 1000 निजी स्कूलें बंद रहीं, विद्यार्थियों का अवकाश रखा गया और संचालक व स्टाफ सदस्य गांधी चौक से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे.

यहां मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया. निजी शिक्षण संस्थान संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत ने कहा कि निजी स्कूलों पर ऐसे नियम थोपे जा रहे हैं, जिनसे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पहले सक्षम समिति द्वारा विस्तृत जांच की जाती है और पूरी प्रक्रिया बीकानेर स्तर तक पूरी होने के बाद ही मान्यता मिलती है.

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स्कूल संचालकों ने सरकार पर नाराजगी जताई
इसके बावजूद हर दो-तीन या छह महीने में बार-बार जांच करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर हर कुछ महीने में जांच होती रहेगी तो स्कूलों का पूरा समय दस्तावेज और निरीक्षण में ही निकल जाएगा. हमारा मुख्य कार्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, इसलिए साल में एक बार जांच हो जाए, लेकिन बार-बार की जांच बंद की जाए ताकि अध्यापन कार्य प्रभावित न हो. आरटीई के भुगतान को लेकर भी स्कूल संचालकों ने सरकार पर नाराजगी जताई. सुरेंद्र अहलावत ने कहा कि निजी स्कूल सरकार से आरटीई के विद्यार्थी नहीं मांगते, बल्कि सरकार और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 25 प्रतिशत बच्चों को निशुल्क शिक्षा देते हैं.

कई निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत तक विद्यार्थी आरटीई श्रेणी के
इसके बदले सरकार को भुगतान करना होता है, लेकिन वह भी वर्षों तक लंबित रहता है. उन्होंने कहा कि सरकार हमारी फीस का एक-तिहाई भुगतान करती है, लेकिन वह भी दो-दो साल तक नहीं मिलता. ऐसे में कर्मचारियों का वेतन, स्कूल का संचालन और अन्य खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिस सत्र में बच्चों को पढ़ाया जाए, उसी सत्र के समाप्त होने से पहले आरटीई का भुगतान कर दिया जाए. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की कई निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत तक विद्यार्थी आरटीई श्रेणी के हैं.

यदि समय पर भुगतान नहीं मिलेगा तो कर्मचारियों को वेतन देना और स्कूलों का संचालन करना कठिन हो जाएगा. प्रदर्शन के दौरान निजी स्कूल संचालकों ने डीटीओ कार्यालय और वाहन फिटनेस सेंटर को एक ही स्थान पर संचालित करने की मांग भी उठाई.

आंदोलन की चेतावनी
उनका कहना था कि अलग-अलग स्थानों पर होने के कारण स्कूल बसों की फिटनेस प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी होती है. संघ ने दावा किया कि झुंझुनूं जिले के लगभग सभी निजी शिक्षण संस्थानों ने आंदोलन में भाग लिया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश स्तर पर भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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