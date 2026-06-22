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"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

Jhunjhunu Railway Station: झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में जीआरपी के हेड कांस्टेबल सीताराम युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं, जबकि युवक हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर माफी मांगता दिखाई दे रहा है.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jun 22, 2026, 11:02 AM|Updated: Jun 22, 2026, 11:02 AM
"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा
Image Credit: ai image

GRP Constable Beating Youth Incident: झुंझुनूं रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में जीआरपी थाना झुंझुनूं के हेड कांस्टेबल सीताराम एक युवक के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में युवक लगातार हाथ जोड़कर माफी मांगता और हेड कांस्टेबल के पैर पकड़कर रहम की गुहार लगाता नजर आ रहा है. इस दौरान युवक बार-बार अपना कसूर पूछता भी सुनाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है.


युवक की पहचान और विवाद

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वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला युवक अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है. हालांकि जीआरपी कर्मी के अनुसार युवक के पास मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान अनिल के रूप में हुई है, जो मध्यप्रदेश का निवासी बताया जा रहा है. वीडियो में युवक की स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई लोग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ लोग पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.


जीआरपी हेड कांस्टेबल ने दी सफाई

मामले में जीआरपी के हेड कांस्टेबल सीताराम ने अपनी सफाई देते हुए बताया कि यह घटना शनिवार रात सीकर-लोहारू ट्रेन में हुई थी. उनके अनुसार संबंधित युवक और उसके साथी शराब के नशे में थे और उन्होंने झुंझुनूं स्टेशन पर ट्रेन की दो बार चैन पुलिंग की थी. इससे ट्रेन संचालन प्रभावित हुआ और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. आरोप है कि युवक और उसके साथी ट्रेन में भी नशे की हालत में हंगामा कर रहे थे तथा यात्रियों को परेशान कर रहे थे.


ट्रेन से उतरने के बाद बढ़ा विवाद

हेड कांस्टेबल के मुताबिक ट्रेन से नीचे उतरने के बाद भी युवक गाली-गलौच करता रहा और स्टेशन परिसर में हंगामा करता रहा. उन्होंने स्वीकार किया कि इसी दौरान गुस्से में आकर उन्होंने युवक की पिटाई कर दी. साथ ही उन्होंने बताया कि युवक बिना टिकट यात्रा कर रहा था, जिस पर नियमानुसार जुर्माना भी वसूला गया.


जांच और चर्चा का विषय बना मामला

फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा है और मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. घटना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. अब लोगों की नजर इस बात पर है कि रेलवे प्रशासन और संबंधित विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं तथा घटना की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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