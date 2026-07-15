/झुंझुनूं में दो युवकों को कुचलने के बाद 2 KM तक स्कूटी घसीटता रहा कार चालक, हुई मौत

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के गुढ़ागौड़जी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार की टक्कर से स्कूटी सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद भी कार चालक नहीं रुका और स्कूटी कार के नीचे फंसी होने के बावजूद उसे करीब दो किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया.

कार का टायर फटने पर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने कार को जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, हादसे में किशोरपुरा निवासी संत कुमार सैनी और इस्लामपुर निवासी जावेद की मौके पर ही मौत हो गई. संत कुमार एक होटल में कार्य करता था, जबकि जावेद मजदूरी करता था. दोनों एक होटल पर भोजन करने के बाद स्कूटी से झुंझुनूं की ओर जा रहे थे.

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स्कूटी को जोरदार टक्कर

होटल से करीब 100 मीटर की दूरी पर सामने से आई तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे, जबकि स्कूटी कार के अगले हिस्से में फंस गई.

दो किलोमीटर तक घसीटता रहा

इसके बावजूद चालक वाहन नहीं रोक सका या नहीं रोका और स्कूटी को करीब दो किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया. दूड़िया गांव के पास कार का एक टायर फटने से वाहन रुक गया. इसके बाद चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया.

मामले की जांच जारी

सूचना मिलते ही गुढ़ागौड़जी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और निजी एंबुलेंस की सहायता से दोनों शवों को गुढ़ागौड़जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्विफ्ट कार को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

पढ़िए झुंझुनूं की एक और खबर

झुंझुनूं जिले के बुड़ाना स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी. सुबह से बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार पर तालाबंदी कर दी. इसके चलते विद्यालय स्टाफ और छात्र-छात्राओं को स्कूल परिसर के बाहर ही रुकना पड़ा.

ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय के एक शिक्षक सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद शिकायत की गई है. उनका कहना है कि शिकायत में गांव की बेटियों का नाम जोड़कर शिक्षक की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है. ग्रामीणों ने बताया कि एक दिन पहले भी इसी मुद्दे को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया था.

शिकायतकर्ता का नाम सामने नहीं लाया गया

साथ ही, गांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का भी बहिष्कार किया गया था. उस दौरान प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम देकर शिकायतकर्ता की पहचान सार्वजनिक करने की मांग की गई थी. ग्रामीणों का कहना है कि तय समय बीतने के बावजूद शिकायतकर्ता का नाम सामने नहीं लाया गया. इसी के विरोध में ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

प्रदर्शन में छात्र-छात्राओं के अभिभावकों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. ग्रामीणों का कहना है कि उनकी एकमात्र मांग है कि जिस व्यक्ति ने कथित रूप से शिक्षक के खिलाफ झूठी शिकायत की है, उसकी पहचान सार्वजनिक की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा.

