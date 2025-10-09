झुंझुनूं में तेज रफ्तार बोलोरो ने मचाया कोहराम, बुजुर्ग को 2 बार कुचला, हादसा CCTV में कैद

Zee Rajasthan
Jhunjhunu News: झुंझुनूं की रोड नंबर 1 पर तेज रफ्तार बोलोरो ने 55 वर्षीय रामेश्वरलाल को टक्कर मारी, जो सीसीटीवी में कैद हुआ. नशे में धुत चालक ने उन्हें दो बार कुचला और पांच बाइक व एक स्कॉर्पियो को टक्कर मारी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok kumar sharma
Published: Oct 09, 2025, 08:13 AM IST | Updated: Oct 09, 2025, 08:13 AM IST

Jhunjhunu News: झुंझुनूं शहर की रोड नंबर 1 पर एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया. केड निवासी 55 वर्षीय रामेश्वरलाल अपने पड़ोसी के साथ बीडीके अस्पताल से जांच करवाकर कोर्ट की ओर पैदल जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार बोलोरो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे ने सड़क पर अफरा-तफरी मचा दी और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया.

बुजुर्ग को 2 बार कुचला
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इंद्रा नगर की ओर से आ रही बोलोरो ने पहली टक्कर से रामेश्वरलाल को सड़क किनारे गिरा दिया. नशे में धुत चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और दूसरी बार उन्हें कुचल दिया. इसके बाद अनियंत्रित वाहन ने रास्ते में खड़ी पांच बाइकों और एक स्कॉर्पियो को भी टक्कर मार दी, जिससे मौके पर हंगामा मच गया.


घायल को जयपुर रेफर, चालक हिरासत में
हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत गाड़ी को रोककर घायल रामेश्वरलाल को बीडीके अस्पताल पहुंचाया. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया. सूचना पर डिपो चौकी इंचार्ज महावीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बोलोरो को जब्त कर लिया. चालक दलीप सिंह, पुत्र ओमसिंह, निवासी अजाड़ी खुर्द, को हिरासत में लिया गया. मेडिकल जांच में चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई.

पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह हादसा सड़क सुरक्षा और नशे में वाहन चलाने के खतरों को उजागर करता है. स्थानीय लोग प्रशासन से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.

