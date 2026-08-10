/झुंझुनूं में संयुक्त किसान मोर्चा का जेल भरो आंदोलन, 100 कार्यकर्ताओं ने दी पुलिस को गिरफ्तारी

Jhunjhunu News: संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान, मजदूर और जनवादी संगठनों ने सोमवार को झुंझुनूं में जेल भरो आंदोलन किया. शिक्षक भवन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया. कलेक्ट्रेट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया.

इसके बाद पुलिस ने करीब 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया. डीवाईएफआई जिलाध्यक्ष पंकज गुर्जर ने बताया कि किसान और जनवादी संगठनों ने अमेरिका के साथ किसानों से जुड़े व्यापार समझौते को रद्द करने, चार लेबर कोड वापस लेने, किसानों की कर्जमाफी और मजदूरों की न्यूनतम आय 31 हजार रुपये करने की मांग को लेकर गिरफ्तारी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

आम जनता पर कर्ज का बोझ

उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता पर कर्ज का बोझ डाल रही है, जबकि कॉरपोरेट के कर्ज माफ किए जा रहे हैं. उन्होंने आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी. कॉमरेड महिपाल पूनियां ने कहा कि देशभर में बड़ी संख्या में लोग सरकारी भूमि पर वर्षों से बसे हुए हैं.

सरकार द्वारा ऐसे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं और उन्हें बेघर किया जा रहा है. उन्होंने मांग की कि जहां लोग वर्षों से बसे हैं, उन्हें वहीं पट्टा दिया जाए. उन्होंने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग करते हुए कहा कि सरकार ने 2021 में किसानों से इसका वादा किया था. अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील को समाप्त करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश के किसान और पशुपालक प्रभावित होंगे. पूनियां ने चार लेबर कोड को वापस लेने और अस्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम 36 हजार रुपये मासिक वेतन देने की मांग भी उठाई.

बेरिकेड्स पर चढ़े कार्यकर्ता

डीवाईएफआई जिला महासचिव योगेश कटारिया ने बताया कि आंदोलन में किसान सभा, एसएफआई, डीवाईएफआई, सीआईटीयू सहित विभिन्न किसान-मजदूर और जनवादी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एमएसपी कानून लागू करने, लेबर कोड वापस लेने और किसान-मजदूर विरोधी कानूनों को समाप्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया. रैली कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने बेरिकेड्स पर चढ़कर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की. पुलिस ने उन्हें रोक लिया.

मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा और डीएसपी गोपाल ढाका भी मौजूद रहे. प्रदर्शन के बाद करीब 100 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस वैन से शिक्षक भवन के पास ले जाया गया, जहां उन्हें छोड़ दिया गया. आंदोलनकारियों ने कहा कि मांगों को लेकर संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.