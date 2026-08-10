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झुंझुनूं में संयुक्त किसान मोर्चा का जेल भरो आंदोलन, 100 कार्यकर्ताओं ने दी पुलिस को गिरफ्तारी

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर झुंझुनूं में सोमवार को किसान, मजदूर और जनवादी संगठनों ने जेल भरो आंदोलन किया. शिक्षक भवन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया. पुलिस ने करीब 100 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 10, 2026, 06:08 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 06:08 PM IST
झुंझुनूं में संयुक्त किसान मोर्चा का जेल भरो आंदोलन, 100 कार्यकर्ताओं ने दी पुलिस को गिरफ्तारी
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान, मजदूर और जनवादी संगठनों ने सोमवार को झुंझुनूं में जेल भरो आंदोलन किया. शिक्षक भवन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया. कलेक्ट्रेट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया.

इसके बाद पुलिस ने करीब 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया. डीवाईएफआई जिलाध्यक्ष पंकज गुर्जर ने बताया कि किसान और जनवादी संगठनों ने अमेरिका के साथ किसानों से जुड़े व्यापार समझौते को रद्द करने, चार लेबर कोड वापस लेने, किसानों की कर्जमाफी और मजदूरों की न्यूनतम आय 31 हजार रुपये करने की मांग को लेकर गिरफ्तारी दी.

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आम जनता पर कर्ज का बोझ

उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता पर कर्ज का बोझ डाल रही है, जबकि कॉरपोरेट के कर्ज माफ किए जा रहे हैं. उन्होंने आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी. कॉमरेड महिपाल पूनियां ने कहा कि देशभर में बड़ी संख्या में लोग सरकारी भूमि पर वर्षों से बसे हुए हैं.

सरकार द्वारा ऐसे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं और उन्हें बेघर किया जा रहा है. उन्होंने मांग की कि जहां लोग वर्षों से बसे हैं, उन्हें वहीं पट्टा दिया जाए. उन्होंने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग करते हुए कहा कि सरकार ने 2021 में किसानों से इसका वादा किया था. अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील को समाप्त करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश के किसान और पशुपालक प्रभावित होंगे. पूनियां ने चार लेबर कोड को वापस लेने और अस्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम 36 हजार रुपये मासिक वेतन देने की मांग भी उठाई.

बेरिकेड्स पर चढ़े कार्यकर्ता

डीवाईएफआई जिला महासचिव योगेश कटारिया ने बताया कि आंदोलन में किसान सभा, एसएफआई, डीवाईएफआई, सीआईटीयू सहित विभिन्न किसान-मजदूर और जनवादी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एमएसपी कानून लागू करने, लेबर कोड वापस लेने और किसान-मजदूर विरोधी कानूनों को समाप्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया. रैली कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने बेरिकेड्स पर चढ़कर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की. पुलिस ने उन्हें रोक लिया.

मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा और डीएसपी गोपाल ढाका भी मौजूद रहे. प्रदर्शन के बाद करीब 100 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस वैन से शिक्षक भवन के पास ले जाया गया, जहां उन्हें छोड़ दिया गया. आंदोलनकारियों ने कहा कि मांगों को लेकर संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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