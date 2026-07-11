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झुंझुनूं का छोरा अब टीम इंडिया के लिए खेलेगा, भारतीय पैरा-एथलेटिक्स टीम में हुआ चयन

Jhunjhunu News : झुंझुनूं जिले के खिलाड़ी सौरभ कस्वां का भारतीय पैरा-एथलेटिक्स टीम में चयन हुआ है, जिसके लिए वे शुक्रवार को चीन रवाना हो गए. ये उपलब्धि इसलिए विशेष है क्योंकि वे इस चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं. उनके चयन से पूरे झुंझुनूं जिले और खेल जगत में खुशी और उत्साह का माहौल है.

Edited bySandeep KediaUpdated byPragati Pant
Published: Jul 11, 2026, 11:06 AM|Updated: Jul 11, 2026, 11:06 AM
झुंझुनूं का छोरा अब टीम इंडिया के लिए खेलेगा, भारतीय पैरा-एथलेटिक्स टीम में हुआ चयन
Image Credit: झुंझुनूं, पिलानी निवासी सौरभ कस्वांSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News : झुंझुनूं के पिलानी निवासी सौरभ कस्वां का चयन भारतीय अंडर-18 वॉलीबॉल टीम में हुआ है. अब झुंझुनूं का ये होनहार खिलाड़ी जूनियर एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में टीम इंडिया की जर्सी पहनकर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

सौरभ कस्वां का चयन भारतीय अंडर-18 वॉलीबॉल टीम

शुक्रवार को सौरभ भारतीय दल के साथ चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए चीन रवाना हो गए. सौरभ के चयन से पूरे झुंझुनूं जिले और खेल जगत में खुशी का माहौल है. खास बात ये है कि राजस्थान से भारतीय टीम में सौरभ कस्वां एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिससे यह उपलब्धि और भी विशेष बन गई है.

सौरभ भारतीय दल के साथ चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए चीन रवाना

सौरभ के मामा डॉ. विजेंद्र श्योराण ने बताया कि सौरभ लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं. वो राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल में दो बार पदक जीत चुके हैं और दो बार भारतीय प्रशिक्षण शिविर (इंडिया कैंप) में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं. वॉलीबॉल के साथ-साथ सौरभ एक बेहतरीन एथलीट भी हैं. उन्होंने ओपन नेशनल अंडर-14 प्रतियोगिता की लॉन्ग जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था.

सौरभ कस्वां राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल में दो बार पदक जीत चुके हैं

सौरभ कस्वां की खेल प्रतिभा उनके परिवार में भी देखने को मिलती है. उनके बड़े भाई सचिन कस्वां भी राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्ग जंप में दो बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं. सौरभ ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता जितेंद्र कस्वां और राजबाला, अपने सभी कोच, शिक्षकों एवं परिवारजनों को दिया. उन्होंने कहा कि सभी के मार्गदर्शन और विश्वास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है. सौरभ के टीम इंडिया में चयन पर उनके कोच, शिक्षक, खेल प्रेमी और शुभचिंतक उन्हें बधाई देते हुए .चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं. पूरे झुंझुनूं जिले को उम्मीद है कि झुंझुनूं का यह लाल अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा ऊंचा करेगा.

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Sandeep Kedia

Sandeep Kedia

संदीप केडिया झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे के निवासी और वरिष्ठ पत्रकार हैं. वे पिछले करीब 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं तथा वर्ष 2015 से Zee Media से जुड़े हुए हैं. उन्होंने VMOU Kota से बीजेएमसी और एमजेएमसी की पढ़ाई की है. संदीप केडिया को झुंझुनूं जिले की पत्रकारिता के मजबूत और भरोसेमंद नामों में गिना जाता है. राजस्थान सरकार के अधिस्वीकृत पत्रकारों की सूची में 2013 से शामिल संदीप केडिया को प्रिंट और सोशल मीडिया का भी अच्छा खासा अनुभव है.
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