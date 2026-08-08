/शहीद छत्रपाल की जयंती से पहले उठा सम्मान का मुद्दा, 6 साल बाद भी स्कूल के नामकरण की प्रक्रिया अधूरी

Jhunjhunu News: देश के लिए महज 22 वर्ष की उम्र में सर्वोच्च बलिदान देने वाले झुंझुनूं जिले के छावसरी गांव के अमर शहीद छत्रपाल सिंह की जयंती 12 अगस्त को है. जयंती से महज चार दिन पहले एक बार फिर शहीद को सम्मान देने से जुड़ा मुद्दा सामने आया है. शहादत के करीब छह साल बाद भी शहीद छत्रपाल सिंह के नाम पर स्कूल का नामकरण नहीं हो पाया है.

शहीद के माता-पिता ने विधायक से की मुलाकात

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शहीद के पिता सुरेश पाल सिंह और माता शशि कला देवी ने पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी से इस मामले को लेकर मुलाकात की. जिसके बाद पूर्व विधायक चौधरी ने शहीद के माता-पिता के साथ कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग के पास पहुंचकर स्कूल का नाम अमर शहीद छत्रपाल सिंह के नाम पर किए जाने की मांग रखी. पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने कहा कि शहीद छत्रपाल सिंह के माता-पिता अक्सर उनसे मिलते रहते हैं.

उन्होंने कहा कि स्कूल का नामकरण शहीद के नाम पर अब तक हो जाना चाहिए था. छत्रपाल सिंह केवल अपने माता-पिता के बेटे नहीं, बल्कि पूरे गांव, क्षेत्र और मां भारती के बेटे थे. उन्होंने युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. MLA शुभकरण चौधरी ने कहा कि वह शहीद के माता-पिता को साथ लेकर जिला कलेक्टर से मिले हैं. नामकरण में क्या दिक्कत आ रही है. इसकी जानकारी दी गई है. जरूरत पड़ने पर सरकार और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी.

जल्द स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने का विधायक ने दिलाया भरोसा

विधायक ने भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द स्कूल का नाम अमर शहीद छत्रपाल सिंह के नाम पर करवाने का प्रयास किया जाएगा. वहीं जिला कलेक्टर ने भी शहीद के माता-पिता और प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि स्कूल के नामकरण में आ रही समस्या को जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा और नियमानुसार नामकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. शहीद छत्रपाल सिंह की शहादत को करीब छह साल बीत चुके हैं. सरकारें शहीदों के सम्मान और उनके नाम को हमेशा जीवित रखने के बड़े-बड़े दावे करती हैं, लेकिन छावसरी के इस शहीद के मामले में छह साल बाद भी स्कूल का नामकरण नहीं हो पाना कई सवाल खड़े करता है.

सवाल यह है कि जिस जवान ने महज 22 साल की उम्र में देश की रक्षा करते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया. उसके नाम पर एक स्कूल का नामकरण करने में आखिर छह साल क्यों लग गए. क्या शहीदों के सम्मान के सरकारी दावे सिर्फ घोषणाओं तक सीमित हैं. अब शहीद के माता-पिता को कलेक्टर के आश्वासन के बाद उम्मीद जगी है कि उनके बेटे को उसके गांव में यह सम्मान जल्द मिल सकेगा.

भारतीय सेना में पैरा ट्रूपर के रूप में तैनात थे शहीद छत्रपाल

गौरतलब है कि छत्रपाल सिंह झुंझुनूं जिले के छावसरी गांव के रहने वाले थे. करीब 22 वर्षीय छत्रपाल सिंह भारतीय सेना में पैरा ट्रूपर के रूप में तैनात थे. 5 अप्रैल 2020 को जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई. करीब 15 घंटे चली इस मुठभेड़ में छत्रपाल सिंह शहीद हो गए. छत्रपाल सिंह करीब पांच साल पहले सेना में भर्ती हुए थे और महज 18 वर्ष की उम्र में देश सेवा के लिए सेना में चले गए थे.

शहादत से पहले छुट्टी पर आए थे छत्रपाल

शहादत से पहले वे 29 दिन की छुट्टी काटकर 9 मार्च 2020 को ही ड्यूटी पर लौटे थे. उनका विवाह भी नहीं हुआ था. 12 अगस्त 1997 को जन्मे छत्रपाल सिंह की जयंती चार दिन बाद है. जयंती के अवसर पर एक बार फिर उनके शौर्य और बलिदान को याद किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि शहीद को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर स्कूल का नामकरण कब होगा.