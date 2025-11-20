Jhunjhunu News: पपुरना गाँव का 14 वर्षीय छात्र निशांत मेघवाल 15 नवंबर की शाम ट्यूशन जाते समय से लापता है. आज पूरा पाँचवाँ दिन बीत गया, लेकिन पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला.

Jhunjhunu Crime News: झुंझुनू जिले के पपुरना गाँव का 14 साल का छात्र निशांत मेघवाल 15 नवंबर से लापता है और आज पाँचवाँ दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. लगातार हो रही तलाश के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे परिजनों व ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है.

निशांत 15 नवंबर की शाम को घर से ट्यूशन पढ़ने गया था, लेकिन उसके बाद लौटा ही नहीं. परिजनों ने तुरंत खेतड़ी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने शुरुआती दो दिन मामूली तलाश की और तीसरे दिन डॉग स्क्वॉड बुलाया, लेकिन अब तक कोई ठोस क्लू हाथ नहीं लगा. ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस गंभीरता से काम नहीं कर रही.

मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीण खेतड़ी थाने पहुँचे और जमकर हंगामा किया. उन्होंने थाने का घेराव किया और लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे में निशांत नहीं मिला तो स्टेट हाईवे-13 को अनिश्चितकाल के लिए जाम कर देंगे. बुधवार को भी निशांत के घर पर ग्रामीणों का तांता लगा रहा. लोग दिन-रात परिवार के साथ डटे हैं.

परिवार का हाल बेहद बुरा है. निशांत की माँ और दादी रो-रोकर बेहाल हैं. घर में पाँच दिन से चूल्हा तक नहीं जला. पिता और चाचा आसपास के गाँवों, खेतों व तालाबों में खुद ही तलाश कर रहे हैं. परिजनों ने कहा, “हमारा एकलौता बेटा है, पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अगर कुछ हो गया तो हम सब जीvite नहीं रहेंगे.”

पुलिस का कहना है कि कई टीमें लगा दी गई हैं और आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है. लेकिन ग्रामीणों का भरोसा अब टूट चुका है. गाँव में तनाव का माहौल है और कभी भी बड़ा आंदोलन भड़क सकता है.

