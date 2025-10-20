Jhunjhunu Crime News: झुंझुनू में दिवाली के अंधेरे में बदमाशों ने की बड़ी वारदात, हिस्ट्रीशीटर डेनिस का किडनैप

Jhunjhunu Crime: झुंझुनूं शहर के चूरू बाइपास पर रविवार रात दो कैंपर गाड़ियों में सवार बदमाशों ने जीत की ढाणी निवासी हिस्ट्रीशीटर डेनिस उर्फ नरेश बावरिया का अपहरण कर लिया. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले डेनिस की स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मारी, फिर हथियारों के बल पर उसे खींचकर अपने साथ ले गए. जाते-जाते उन्होंने उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और सड़क किनारे खड़े ठेले को भी टक्कर मार दी.

घटना चूरू बाइपास स्थित शराब ठेके के पास की बताई जा रही है. टक्कर की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो बदमाशों ने उन्हें डराने के लिए हथियार लहराए. सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जिलेभर में नाकाबंदी करवाई.

जांच में सामने आया है कि इस अपहरण के पीछे बदमाश प्रतिद्वंदी गैंग का हाथ होने की संभावना है. दोनों गैंगों के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी. एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी रंजिश का प्रतीत होता है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृत डेनिस बावरिया को दस्तयाब कर लिया है.

घटना के बाद शहर में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और आरोपियों की तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं. एसपी ने निर्देश दिए कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

