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Jhunjhunu: पुलिस आई तो बेड में घुस गया ठग, कपड़ों के नीचे गया छिप

सिंघाना थाना क्षेत्र में किसानों से ठगी के मामले में फरार चल रहे आरोपी राहुल सैनी को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया. आरोपी पुलिस से बचने के लिए अपने घर में बेड के अंदर कपड़ों के ढेर के नीचे छिप गया था, लेकिन पुलिस ने गहन तलाशी के दौरान उसे बाहर निकालकर पकड़ लिया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 03, 2026, 03:49 PM IST | Updated:Aug 03, 2026, 03:49 PM IST
Jhunjhunu: पुलिस आई तो बेड में घुस गया ठग, कपड़ों के नीचे गया छिप
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: किसानों से ठगी के मामले में फरार चल रहे एक शातिर आरोपी को झुंझुनूं जिले की सिंघाना थाना पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया है. पुलिस से बचने के लिए आरोपी अपने ही घर में बेड के अंदर कपड़ों के ढेर के नीचे छिप गया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे उसकी चालाकी ज्यादा देर नहीं चल सकी.

तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी को बेड के अंदर से बाहर निकालकर गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है. सिंघाना थानाधिकारी ने बताया कि राहुल सैनी को गिरफ्तार किया गया है. उस पर उत्तर प्रदेश के एक किसान से आम मंगवाने के बाद करीब 90 हजार रुपये की ठगी करने का आरोप है.

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घर में रखे बेड के अंदर कपड़ों के नीचे आरोपी गया छिप
पीड़ित किसान की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद सिंघाना थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. थानाधिकारी सुगन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी के घर दबिश दी. पुलिस को देखकर आरोपी घर में रखे बेड के अंदर कपड़ों के नीचे छिप गया.

पीड़ित किसान शराफत अली ने आरोप लगाया कि आरोपी ने आम खरीदने के बाद उनका भुगतान नहीं किया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि जांच के दौरान पूरे मामले का खुलासा होगा और उन्हें न्याय मिलेगा.

पुलिस की पूछताछ जारी
हालांकि, पुलिस ने घर की गहन तलाशी ली और आखिरकार आरोपी को बेड के भीतर से खोजकर गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ करीब एक साल पहले चेक बाउंस का मामला भी दर्ज हो चुका है. पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है.

साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उसने अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पूछताछ के आधार पर अन्य खुलासे होने की संभावना है.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
हनुमानगढ़ जिले की नोहर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को 1 किलो 8 ग्राम अवैध अफीम सहित गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से प्लेटिना मोटरसाइकिल भी जब्त की. थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में एसआई पृथ्वी सिंह नरूका व टीम ने कार्रवाई करते हुए सुशील कुमार और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया.

दोनों के खिलाफ नोहर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की आगे की जांच फेफाना थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार को सौंपी गई है. पुलिस के अनुसार कार्रवाई में डीएसटी सेक्टर नोहर की गोपनीय सूचना की महत्वपूर्ण भूमिका रही. वहीं, आरोपी सुनील कुमार के खिलाफ पूर्व में राजकार्य में बाधा, मारपीट और आबकारी अधिनियम के दो प्रकरण दर्ज हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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