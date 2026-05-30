/झुंझुनूं के खेतों से बेहद डरावनी रिपोर्ट ! 12 हजार से ज्यादा नमूनों में इस चीज़ कमी, किसानों परेशान

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Jhunjhunu News : झुंझुनूं की सरकारी लैब में जब पिछले एक साल के 12 हजार से ज्यादा मिट्टी के नमूनों की जांच की गई, तो बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। जांचे गए सभी के सभी (100%) नमूनों में मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने वाले सबसे जरूरी तत्व बहुत कम हो गये हैं, जो अच्छा संकेत नहीं है.
Jhunjhunu News : झुंझुनूं जिले में मिट्टी की सेहत लगातार खराब होती जा रही है. इसका मुख्य कारण जैविक खाद का कम उपयोग और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग माना जा रहा है. मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में पिछले एक वर्ष के दौरान जांचे गए 12,814 मिट्टी के नमूनों में चिंताजनक स्थिति सामने आई है. जांच रिपोर्ट के अनुसार सभी 12,814 नमूनों में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी पाई गई। वहीं 97.65 प्रतिशत नमूनों में आयरन, 96.12 प्रतिशत में जिंक तथा 67.43 प्रतिशत नमूनों में फास्फोरस की कमी दर्ज की गई. इसके अलावा बड़ी संख्या में नमूनों में पोटाश की भी कमी पाई गई है.
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मिट्टी में जैविक कार्बन, आयरन और जिंक की कमी का सीधा असर फसलों की उत्पादकता पर पड़ रहा है. लगातार रासायनिक खादों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है, जिससे उत्पादन क्षमता घटने लगी है. कृषि अनुसंधान अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार चाहर के अनुसार यूरिया, डीएपी और अन्य रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी के सूक्ष्म जीव नष्ट हो रहे हैं, जिससे आवश्यक पोषक तत्वों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है.
किसानों को गोबर खाद, हरी खाद और वर्मी कम्पोस्ट जैसे जैविक विकल्पों का अधिक उपयोग करने, नियमित मिट्टी परीक्षण कराने तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करने की सलाह दी है. उनका मानना है कि संतुलित पोषण और जैविक खेती को बढ़ावा देकर ही मिट्टी की सेहत सुधारी जा सकती है और कृषि उत्पादन को स्थायी बनाया जा सकता है.
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