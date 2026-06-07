/Jhunjhunu: ड्यूटी के दौरान सैनिक नायक महेंद्र सिंह हुए शहीद, 3 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के खेतड़ी उपखंड के ग्राम मेहाडा जाटूवास निवासी भारतीय सेना की 12 जाट रेजीमेंट में तैनात नायक महेंद्र सिंह का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई.

ड्यूटी के दौरान आया हार्ट अटैक

जानकारी के अनुसार, नायक महेंद्र सिंह मेरठ स्थित 12 जाट रेजीमेंट में तैनात थे. 5 जून को ड्यूटी के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनका निधन हो गया. पार्थिव देह गांव पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने नम आंखों से अंतिम दर्शन किए. जयपुर से पहुंची सेना की टुकड़ी ने दिवंगत सैनिक को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की.

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नारों के साथ दी गई अंतिम विदाई

इस दौरान रामपुरा बस स्टैंड से मेहाडा जाटूवास तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए. पूरे मार्ग में 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के नारों के साथ वीर सपूत को अंतिम विदाई दी गई.

3 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

नायक महेंद्र सिंह के तीन वर्षीय पुत्र आरव ने अपने पिता को मुखाग्नि दी. यह दृश्य देखकर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं. ग्रामीणों ने दिवंगत सैनिक के राष्ट्रसेवा में दिए गए योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. इस अवसर पर सेना के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे.

वहीं, पूर्व मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उन्होंने कहा कि खेतड़ी के एक और वीर सपूत ने भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है. खेतड़ी विधानसभा सैनिकों का बाहुल्य इलाका है. मैं ऐसे वीर योद्धा को शत-शत नमन करता हूं.

