/17 दिन के नवजात बेटे को छोड़ गया सैनिक सुनिल कुमार, अंतिम विदाई में छलके आंसू

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के इंडाली गांव निवासी और भारतीय सेना में कार्यरत ग्रेनेडियर सुनिल कुमार की अंतिम विदाई सोमवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुई. 17 दिन पहले बेटे के जन्म की खुशियां मना रहे सुनिल कुमार अब तिरंगे में लिपटकर अपने गांव लौटे तो पूरा क्षेत्र गम में डूब गया.

गांव की गलियों में जहां कुछ दिन पहले नवजात बेटे के जन्म की खुशियां थीं. वहीं, सोमवार को हर आंख नम नजर आई. तीस वर्षीय ग्रेनेडियर सुनिल कुमार का 29 मई को बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद जयपुर के मिलिट्री अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था.

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वे बेटे के जन्म की खुशी में छुट्टी लेकर घर आए हुए थे. परिवार दो सप्ताह बाद नवजात पुत्र के दशोठण कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा था और सुनिल कुमार भी इस खुशी को लेकर बेहद उत्साहित थे लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. सोमवार को उनकी पार्थिव देह मिलट्री अस्पताल जयपुर से झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल पहुंची, जहां से इंडाली गांव तक करीब 14 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई.

यात्रा में सैंकड़ों युवा हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए और भारत माता की जय तथा वंदे मातरम् के नारों से वातावरण गूंज उठा. पूरे रास्ते लोगों ने पुष्पवर्षा कर सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की. गांव पहुंचने पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा. सैन्य अधिकारियों और जवानों ने पूरे सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचाया.

सेना की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी को अंतिम सलामी दी. इस दौरान माहौल तब बेहद भावुक हो गया, जब सेना के अधिकारियों ने सुनिल कुमार की ढाई साल की मासूम बेटी को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सौंपा. तिरंगे को थामे मासूम बेटी को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं. यह दृश्य हर किसी को भावुक कर गया.

अंतिम संस्कार के दौरान विधायक राजेंद्र भांबू, तहसीलदार महेंद्र मूंड, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अनिल पूनियां, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विश्वंभर पूनियां, भाजपा पंचायतीराज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अर्जुन सिंह महला, मुकेश पातुसरी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. आपको बता दें कि ग्रेनेडियर सुनिल कुमार साल 2018 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में उनकी तैनाती हिमाचल प्रदेश में थी.

वे अपने पीछे पत्नी, ढाई वर्ष की बेटी और 17 दिन के नवजात बेटे को छोड़ गए हैं. उनके असामयिक निधन से पूरे इंडाली गांव में शोक की लहर है. गांव में दिनभर गमगीन माहौल रहा और हर जुबान पर यही चर्चा थी कि जो जवान कुछ दिन पहले बेटे के जन्म की खुशियां मना रहा था. आज वही तिरंगे में लिपटकर अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा. देश सेवा के प्रति समर्पित इस युवा सैनिक की अंतिम विदाई ने पूरे क्षेत्र को भावुक कर दिया. उनकी शहादत भले नहीं हुई, लेकिन देश की वर्दी पहनकर सेवा करने वाले एक जवान को खोने का दर्द गांव और क्षेत्र के लोगों की आंखों में साफ दिखाई दिया.