/काटली नदी को बचाने के लिए सिर पर मटका रख साइकिल चला रहे झुंझुनूं के फौजी

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Jhunjhunu News : शेखावाटी की जीवनरेखा मानी जाने वाली काटली नदी को पुनर्जीवित करने की मांग अब जनआंदोलन का रूप लेने लगी है. जल संरक्षण का अनोखा संदेश देते हुए रिटायर्ड सूबेदार आजाद सिंह सिर पर मटका रखकर साइकिल यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं.
रिटायर्ड सूबेदार आजाद सिंह कहते हैं कि काटली नदी के सूखे होने के चलते पूरे शेखावाटी क्षेत्र में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है. रिटायर्ड सूबेदार आजाद सिंह ने बताया कि काटली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर नीमकाथाना, सीकर, झुंझुनूं होते हुए चूरू तक जाती है. सालों पहले इस नदी में लगातार पानी बहता था और आसपास के क्षेत्रों का जलस्तर भी बेहतर रहता था, लेकिन अब नदी सूखने से हालात गंभीर हो गए हैं.
रिटायर्ड सूबेदार आजाद सिंह कहते हैं कि अगर समय रहते नदी को नहीं बचाया गयाा तो आने वाले समय में शेखावाटी में पेयजल संकट और विकराल रूप ले सकता है. आजाद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह देश में सड़क नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है, उसी तरह नदियों को आपस में जोड़ने की योजना पर भी प्रभावी काम होना चाहिए.
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के “नदियों को जोड़ो” विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर काटली नदी को किसी बड़ी नदी से जोड़ दिया जाए, तो शेखावाटी में फिर से जलस्तर बढ़ सकता है और क्षेत्र में हरियाली और खुशहाली लौट सकती है. उन्होंने कहा कि वे “जल बचाओ” अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाना चाहते हैं.
आजाद सिंह ने घोषणा की कि अगर सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए तो वे अपने गांव बड़ागांव से दिल्ली तक सिर पर मटका रखकर साइकिल यात्रा निकालेंगे, ताकि देश और सरकार का ध्यान शेखावाटी के जल संकट की ओर आकर्षित किया जा सके.
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