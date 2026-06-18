/झुंझुनूं में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, शादी के अगले दिन जेवर-नकदी लेकर फरार

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले की सुलताना थाना पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने कथित दुल्हन सहित गैंग के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि गिरोह शादी करवाने का झांसा देकर युवक के परिवार से लाखों रुपए वसूलता था और शादी के बाद दुल्हन जेवरात व नकदी लेकर फरार हो जाती थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की रकम भी बरामद की है.

युवक के परिवार से लिए 2.10 लाख रुपए

पुलिस के अनुसार, किठाना निवासी सत्यवीर जाट ने 2 जून 2026 को सुलताना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उसके पुत्र अशोक की शादी करवाने के नाम पर आरोपियों ने उससे 2 लाख 10 हजार रुपए लिए. तय योजना के अनुसार शादी भी करवाई गई, लेकिन अगले ही दिन कथित दुल्हन घर से जेवरात और 10 हजार रुपए नकद लेकर फरार हो गई.

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जान-पहचान का उठाया फायदा

परिवादी ने पुलिस को बताया कि घरड़ाना खुर्द निवासी अशोक कुमार से उसकी पहले से जान-पहचान थी. अशोक कुमार ने शादी करवाने का भरोसा दिलाते हुए रुपए मांगे थे. परिवार ने उस पर विश्वास कर रकम दे दी, लेकिन बाद में पूरा मामला धोखाधड़ी का निकला.

जांच में सामने आया गैंग का तरीका

मामले की जांच कर रहे एएसआई अनिल कुमार ने बताया कि घटना के दूसरे दिन ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंग के दो सदस्यों किशनलाल और अशोक को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था. इसके बाद पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी रखी. जांच के दौरान पुलिस जिला उदयपुर के सोम क्षेत्र तक पहुंची, जहां से कथित दुल्हन संतोष देवी और उसके सहयोगी सुंदरलाल को दस्तयाब कर सुलताना थाने लाया गया.

पूछताछ में खुला पूरा राज

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गिरोह शादी का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था. शादी होने के बाद दुल्हन को योजनाबद्ध तरीके से घर से फरार करवा दिया जाता था और परिवार से लिए गए रुपए तथा साथ ले जाए गए सामान के जरिए ठगी को अंजाम दिया जाता था.

आरोपियों को भेजा न्यायिक हिरासत में

पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस ने संतोष देवी और सुंदरलाल को न्यायालय में पेश किया. अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस मामले की आगे भी जांच कर रही है और गिरोह की गतिविधियों से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. साथ ही ठगी की रकम भी आरोपियों के कब्जे से बरामद कर ली गई है.